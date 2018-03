letture ad alta voce tratte da il mondo di irene brin

Lunedì 26 Marzo alle ore 1830 Letture tratte da "Il Mondo" di Irene Brin a cura dei partecipanti al Laboratorio di Lettura ad Alta Voce tenuto dalla drammaturga Elide La Vecchia.

A Dare voce alle parole di Irene Brin saranno Roberto Nizzoli, Saveria Albanese, Silvia Lumaca, Maria Novella Adorni, Elena Friggeri, Silvana Caronna, Maria Grazia Serradimigni, Francesca Teza, Cristina Cimicchi, Ilaria Benassi, Patrizia Friggeri, Claudia Pizzamiglio e Elena Capelli



IL LIBRO, CURATO ATTENTAMENTE DA FLAVIA PICCINNI, É UNA RACCOLTA COMPLETA DEGLI SCRITTI E DEI PENSIERI DI IRENE BRIN CHE RESTITUISCONO UN RITRATTO ORIGINALE E SORPRENDENTE DI UNA GRANDE AUTRICE INGIUSTAMENTE DIMENTICATA





Il Mondo per la prima volta raccoglie in un unico volume una scelta degli scritti firmati da Irene Brin. Da Coco Chanel a Greta Garbo, da James Joyce ai principi Mdivani, passando per luoghi culto come il Florida di Roma o le Giubbe Rosse di Firenze, e per attività perdute quali la Casa Line o la Cas Pas, Irene Brin si mostra non solo la brillante autrice de Il Galateo e del suo dizionario, assunto come classico da migliaia di lettrici e appassionate, ma anche un’autrice dalla prosa raffinata ed elegante. Poliedrica, inafferrabile e trasformista, nel corso della sua vita fu giornalista, scrittrice, gallerista, esperta di buone maniere e di pessime abitudini. Meglio di chiunque altro seppe raccontare con spietatezza e ironia il nostro Paese nel dopoguerra, spiegando agli italiani l’educazione, il gusto e lo stile. L’ampia scelta di racconti e articoli suggerita da Flavia Piccinni attraverso Usi e Costumi, Cose Viste, Le Visite e Il Galateo confermano come Irene Brin, ingiustamente dimenticata dopo la sua morte, non sia una semplice giornalista di costume, ma l’attenta interprete e protagonista di un tempo. Una grande scrittrice che per la prima volta si svela attraverso un ritratto complesso, delicato e struggente, che ne mostra l'originale e moderno sguardo impietoso.