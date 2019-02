Lezione di tantra yoga per risvegliare il corpo dopo l'inverno – sabato 23 febbraio, parma

Lezione introduttiva di Tantra Yoga Tradizionale a Parma

Sabato 23 Febbraio 2019 ore 11.00-13.00

🌼La natura sta iniziando a risvegliarsi e così anche il nostro corpo ha necessità di rimettersi in moto dopo il freddo invernale, con lo Yoga andiamo a purificare ed energizzare il nostro corpo!

Lezione aperta a tutti per essere introdotti a questa forma di Yoga della tradizione tantrica indiana. Con Jyotika Kamala Devi di Devitantrayoga Parma.



PRESSO Centro Prana Hari Yoga, Strada Benedetto Cairoli 15 (zona Centro).

Prenotazione obbligatoria: devitantrayogaparma@gmail.com | Wathsapp + 39 3393165387

Quota di partecipazione: 27,00 € soci DTY, 36,00 € esterni



Si prega di arrivare almeno 15 minuti prima.



COSA PORTARE: si consiglia di indossare abiti confortevoli che permettano il movimento, possibilmente di fibra naturale (cotone o lino). Portare un telo/pareo di cotone da stendere sul tappetino per creare il vostro spazio sacro. Potete portare il vostro tappetino yoga se ne avete uno, altrimenti saranno disponibili al centro.



Il Tantra yoga è pratica spirituale nella vita quotidiana, unione con la Terra e col Cielo nella concretezza del nostro corpo, è trasformare ogni momento della giornata in un’opportunità di amare, meditare, provare piacere ed armonia interiore.

