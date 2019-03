"lezioni di disumanità" - sesto incontro del corso "pensare la vita"

Lunedì 18 alle ore 18, al cinema Astra di Parma, per il sesto appuntamento del corso “Pensare la vita” dal titolo “Lezioni di disumanità”, cercheremo di comprendere lo sviluppo della civiltà, fra scoperte rivoluzionarie, colonialismo e patriarcato.

Un tuffo nel passato: che lezioni può darci la storia? Cosa ci dicono a riguardo le parole di autori come Virginia Woolf, Bernard de Mandeville o Max Scheler? A guidarci in questa ricerca, tanto complessa quanto cruciale per capire il presente, saremo in compagnia di Alberto Meschiari, esperto di Storia della Filosofia, Narrativa ed autore di un’originale elaborazione in campo etico: “l’etica del reincanto”.

Insieme ad Emanuela Giuffredi, docente di Storia e Filosofia presso il liceo classico Romagnosi, il relatore partirà da Virginia Woolf e ci presenterà il concretizzarsi della disumanità nella storia, attraverso l’analisi dei legami tra le guerre ai popoli e le guerre alle donne. Quali correlazioni possibili? La disumanità deriva dal sistema in cui cresciamo? Tanti, tra cui Max Scheler, risponderebbero di sì e sottolineano, ad esempio, la necessità di riformare il capitalismo. Una riflessione ricca di contributi che lascia spazio ad un’ampia ricerca comune.