lezioni di magia

Il Castello di Varano ospita il Magic Escape della Scuola di Magia più famosa del mondo!Gli avventurosi maghi e babbani, grandi e piccini, dopo lo Smistamento nelle Casate, dovranno affrontare prove di abilità in un tour tra pozioni, incantesimi, rune antiche, indovinelli...per nulla banale! Non fatevi sfuggire questo straordinario avvenimento, Hogwarts vi aspetta!Un tour interattivo dedicato alla magia e all'abilità, i partecipanti si dedicheranno a diversi enigmi e prove, calibrati anche in base alla loro età. Accompagnati da alcuni personaggi della scuola di Hogwarts, il tour dura circa un'ora ed è ripetibile più volte.Evento organizzato da Malastrana EventiPrenotazione:ConsigliataIngresso ogni mezzora a partire dalle ore 11:00 (in caso di grande afflusso, ingresso ogni 15 minuti)Bambini - 5 euro a personaAdulti partecipanti - 8 euro a personaAdulti solo visita al castello - 6 euro a persona(pagamento in contanti direttamente in loco)L'evento avrà luogo anche in caso di maltempoNumeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:Telefono: 327 3797253Mail: castellodivarano@gmail.comWeb: www.castellodivarano.itParcheggi più vicini:Parcheggio di fronte all'ingresso del CastelloCome arrivare:Da Milano o da Bologna: Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.Da Parma: Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari.Evento a cura di Malastrana Eventi Senza Tempo