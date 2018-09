Lezioni di magia al Castello

Il Castello di Varano apre le porte alla Scuola di Magia più famosa del mondo! Gli aspiranti piccoli maghi avranno la possibilità di partecipare allo smistamento delle casate, alle lezioni di Incantesimi, di Pozioni, Divinazione, esercitazioni di Quidditch... e molto altro ancora!



Un tour interattivo dedicato alla magia. I partecipanti si dedicheranno a tre lezioni diverse, calibrate anche in base alla loro età. Accompagnati da alcuni personaggi della scuola di Hogwarts, il tour dura circa un'ora ed è ripetibile più volte e non è mai identico .

Evento organizzato da Malastrana Eventi



Prenotazione:

Consigliata



Ingresso ogni ora a partire dalle ore 10 alle ore 18



Costo della manifestazione a persona:

5 euro



L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:



Telefono: 327 3797253



Mail: castellodivarano@gmail.com

Web: www.castellodivarano.it



Parcheggi più vicini:

Parcheggio di fronte all'ingresso del Castello



Come arrivare:

Da Milano o da Bologna: Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.



Da Parma: Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari.

Gallery