Liberazione Rock al Circolo Arci Colombofili

Per una “Liberazione Rock”… tre "mostri" della consolle per farvi ballare!

Torna il TRIO MALEFICO con DJ Aldo APE Piazza, DJ Marco Pipitone & DJ Frambo !

ALDO PIAZZA in arte DJ “APE” REGINA. Voce storica di Radio Parma e uno dei deejay più conosciuti di Parma (e non solo..), ma anche protagonista sul grande schermo dove veste i panni della mitica “Mara Maionchi” prima nel Chiambretti Night e ora al Grand Hotel Chiambretti. Da anni coglie i gusti del pubblico danzante, dai gusti retrò a quelli più recenti, assemblando nella sua consolle classici rock, dance e new wave italiani e internazionali di differenti epoche e tendenze. Farà rivivere i i favolosi anni ’80 e non solo.. !

MARCO PIPITONE ! Dj, giornalista, scrive di musica, insomma nato per la musica! E’ Marco Pipitone. Ormai tutti lo conoscono e l’hanno sentito. Ha calpestato i palchi più importanti: dal XXV aprile in Piazza Garibaldi ai festival più famosi della nostra zona. Tutti i club l’hanno avuto dietro alla console per far saltare ogni volta il folto pubblico.

DJ FRAMBO ! ! ! un dj che non ha bisogno di presentazioni…. che proporrà per tutta la notte la migliore selezione di musica dance dei mitici anni '70/80, afro e funky.

► Ingresso riservato soci Arci

► Inizio spettacoli ore 22:00

► Per informazioni: 348-2467211