Lifc emilia veste la tappa parmigiana di The Color Run di ulteriore colore

Si partirà da Parma il 9 giugno con la prima tappa della grande festa multicolor. The Color Run è un format-evento di grande successo che aggrega ed entusiasma un pubblico sempre più vasto, una corsa inimitabile. Il mood 2019: LOVE, parla dell’amore dei partecipanti per la corsa ma anche per lo stare insieme con gli affetti più cari e condividere momenti unici.

Data evento: 9 Giugno 2019 presso Parco della Cittadella

Apertura Villaggio: ore 12:00 - Chiusura Villaggio: ore 20:00 - Partenza Corsa: 16:30

Quest’anno Lega Italiana fibrosi cistica è Charity Partner della manifestazione, in particolare per la tappa di Parma la LIFC Emilia sarà presente all’interno del villaggio The Color Run dando un contributo organizzativo prezioso.



Allo stand ad aspettare i tanti partecipanti, i volontari Lifc Emilia che offriranno informazioni e sensibilizzeranno sulla fibrosi cistica la malattia cronica grave, più diffusa tra quelle di origine genetica e inoltre gli insoliti runner potranno trovare i variopinti bracciali rainbow, bracciali colorati in silicone, firmati Lega italiana fibrosi cistica Emilia creati per l’occasione.



“Lo sport, per le persone affette da fibrosi cistica, è sinonimo di terapia e benessere. Insieme a The Color Run possiamo quindi migliorare la qualità della loro vita, delle loro cure e richiamare l’attenzione su questa grave malattia genetica che toglie il respiro ma non la gioia di vivere”, afferma Antonio Guarini, Vicepresidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus (LIFC).



Con i codici sconto: TCRFIBROSIADULTO e TCRFIBROSIBAMBINO è possibile ottenere una riduzione del costo dell’iscrizione on line. Per ogni iscrizione ricevuta con i codici indicati, The Color Run donerà 2 euro a LIFC. I fondi raccolti contribuiranno a sostenere la nascita delle ‘Case LIFC’ per l’accoglienza gratuita delle famiglie e dei pazienti nel periodo che precede e segue il trapianto di polmoni.



Obiettivo comune: il divertimento, la condivisione di un’esperienza sana e positiva donando un respiro in più ai malati di fibrosi cistica.



LIFC Emilia è l’Associazione che lotta contro la fibrosi cistica. L’Associazione é nata più di 30 anni fa grazie alla forza di volontà di genitori che, uniti, si sentivano più forti e meno soli. Questo, ancora oggi, è il motore che guida l’Associazione, che ascolta e dà voce alle esigenze di famiglie e pazienti per migliorare le cure disponibili, le opportunità sociali, i diritti e la qualità di vita dei malati di fibrosi cistica.



I portatori di fibrosi cistica sono circa il 4% della popolazione, cioè 1 persona ogni 25. Una coppia costituita da due portatori sani avrà un rischio del 25% di generare figli malati. Ancora non è stata individuata una cura risolutiva per questa malattia.

Gallery