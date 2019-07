live song festival a traversetolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Giunto alla 16a edizione, il Live Song Festival torna a riecheggiare nelle piazze di Traversetolo. Il concorso nazionale per nuovi talenti della musica, proposto da “La Bottega di Orfeo” e patrocinato dal Comune, arriverà con le semifinali in piazza Fanfulla venerdì 12 luglio, alle ore 21.15. Il momento conclusivo, la finale nazionale, si terrà, invece, in piazza V. Veneto sabato 3 agosto, sempre alle 21.15. L’ingresso è libero. Scremati, nelle selezioni, su un centinaio di aspiranti da tutta Italia (molti dalla nostra provincia), alle semifinali sono arrivati 18 cantanti. Sono prevalentemente giovani dai 16 ai 30 anni, suddivisi in tre categorie: interpreti di cover famose, nuove proposte con canzoni originali, juniores dagli 8 ai 13 anni. Sei i concorrenti per gruppo, di cui quattro per ciascuno passeranno in finale. Tra loro verrà scelto un vincitore per categoria, che potrà incidere un brano in uno studio di registrazione. Altri premi, poi, saranno per il miglior testo, quello della critica e il premio Città di Traversetolo. E, infine, un riconoscimento andrà all’artista giudicato più interessante, che potrà realizzare un video clip. Direttore della giuria finale sarà il maestro Fio Zanotti, che valuterà la possibilità di sottoscrivere un contratto discografico con uno degli artisti emergenti. Le serate saranno allietate dal cabaret di Maria Pia Timo e dal Gruppo di danza Club Cohiba Parma. Saranno attivi punti ristoro e degustazioni.