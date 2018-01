lo champagne raccontato da roberto gardini e ciro fontanesi

"Lo Champagne non è un vino come gli altri, ma deve essere curato con profondo amore, come un'Opera unica e irripetibile".



La magia del vino più famoso al mondo raccontato da due esperti conoscitori che, da nuove angolature descrittive, ci guideranno alla scoperta della Champagne : dalle Maison Classiche a quelle di piccoli Vignerons, tradizione e innovazione che trovano intreccio e regalano bottiglie rare, dall'identità unica. Grazie alle condizioni ideali dei loro terroir e al loro costante lavoro si ottengono vini sensazionali, in grado di regalare emozioni sempre diverse.



A conclusione del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Relatori d'eccezione :



Roberto Gardini, Wine Consultant, pluripremiato sommelier AIS in concorsi nazionali e internazionali, docente ALMA (Scuola Internazionale Cucina Italiana) - AIS (Associazione Italiana Sommelier) e nel Master of Food and Wine Università IULM di Milano. Esperto di vini francesi.





Ciro Fontanesi, divulgatore della cultura del vino. Coordinatore oltreché insegnate di ALMA Wine Academy, il prestigioso Master sulla gestione e comunicazione del vino in Italia.



Parte 1 : giovedì 8 marzo 2018 ore 20.30

Geologia, storia e vitigni dello Champagne. Asseblage e liquer d'expedition.



Parte 2 : mercoledì 14 marzo 2018 ore 20.30

La degustazione, le regole di servizio e gli abbinamenti.



Degusteremo nel percorso didattico :



1 J.Charpentier Cuveé Pierre Henri

2 Geoffroy Voluptè 2008 - Premier Cru

3 Fréderic Savart Overture – Premier Cru

4 Bérèche et Fils Le Cran Extra Brut 2009 – Premier Cru

5 Marie-Noelle Ledru BdN Cuvée de Goulté 2012 – Grand Cru

6 Jean Vesselle Oeil de Pedrix

7 J L Vergnon BdB Eloquence – Grand Cru

8 Lancelot Pienne Table Ronde Nature – Grand Cru

9 Vazart Coquart Bdb extra brut – Grand Cru

10 Seleque Cuveé Partition extra brut 2011

11 Laherte Les sept Extra Brut

12 Coessens Largilier Brut sa

13 Sadi Malot BdB Cuvee d'Origine – Premier Cru



Modalità di pagamento :

- A mezzo bonifico bancario intestato a :

Associazione Culturale Arte&Vino

Iban IT07Y0533636340000046692751

Causale : Lo Champagne raccontato da Gardini e Fontanesi

(Nel caso venga utilizzata questa modalità di pagamento, pregasi inviare prima dell’acquisto una mail di conferma disponibilità posti a : segreteria.artevino@gmail.com).