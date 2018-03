lo scrittore americano eli gottlieb in italia con «un ragazzo d'oro».

Dal 18 al 24 marzo lo scrittore americano Eli Gottlieb è in Italia per incontrare lettrici e lettori e presentare «Un ragazzo d'oro», edito da Minimum Fax.



Mercoledì 21 marzo sarà alla Libreria diari di bordo di Parma a dialogare con il neuropsichiatra infantile Antonio Pirisi.



Todd Aaron aveva undici anni quando in un giorno di pioggia la madre lo accompagnò nell’ennesima comunità di cura per bambini autistici. Adesso «la pioggia che cadde quel giorno ha quarantuno anni», e Todd non è più tornato a casa, eppure a Payton è sereno: legge l’Enciclopedia Britannica, svolge diligentemente i lavoretti che gli vengono assegnati e soprattutto prende sempre le sue medicine. È un punto di riferimento nella comunità, l’anziano del villaggio: in poche parole, un «ragazzo d’oro». Finché due eventi alterano il suo equilibrio: l’arrivo di Mike Hinton, un nuovo operatore che lo terrorizza, e quello di Martine, una bellissima ragazza «ad alto funzionamento» che gli insegna il valore delle storie, la libertà, il diritto alla disobbedienza. Per Todd niente sarà più lo stesso: compra delle mappe dell’America e disegna «un fiume grigio di matita» che da Payton arriva fino a casa sua. Non gli rimane che prepararsi alla fuga, e alla più grande avventura della sua vita. Con Un ragazzo d’oro, accolto con entusiasmo in patria e insignito del premio The Bridge come miglior romanzo americano inedito in Italia, Eli Gottlieb ha compiuto un piccolo, grande miracolo: raccontare l’autismo in prima persona, senza ombra di compiacimenti o di patetismi, regalandoci un personaggio e una voce dalla tenerezza disarmante.



ELI GOTTLIEB è nato a Manhattan nel 1969. È stato editor della rivista Elle e lettore di letteratura americana all'università di Padova. Oltre a Un ragazzo d'oro ha scritto altri tre romanzi: The Face Thief, Now You See Him (pubblicato da Piemme con il titolo Le cose che so di lui) e The Boy Who Went Away. Ha vinto diversi premi tra cui il Rome Prize e il McKitterick Prize.