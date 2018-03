lo scrittore daniele benati ai diari

Mercoledì 28 marzo alle ore 18:00 incontro alla libreria Diari di bordo con lo scrittore e traduttore Daniele Benati.

Sarà Giulio Iacoli a farci fare un viaggio tra le opere di Daniele Benati partendo da Silenzio in Emilia( Quodlibet ) e Cani dell'inferno (Quodlibet) fino ad arrivare alle più recenti traduzioni quali " Tagliando i capelli" di Ring Lardner (marcos y marcos) e " Tutto in ordine e al suo posto" di Brian Friel (marcos y marcos) e La tomba del tessitore di Seumas O'Kelly (Quodlibet).



Daniele Benati ha insegnato in varie università in Irlanda e negli Stati Uniti d'America. Ha collaborato alla rivista «Il semplice» (1995-97) con Gianni Celati ed Ermanno Cavazzoni dove ha pubblicato alcuni racconti e traduzioni.Un suo racconto appare anche nell'antologia Narratori delle riserve, a cura di Celati, che riunisce prose scelte da quest'ultimo per una rubrica su «Il manifesto» (poi in volume presso Feltrinelli, 1992). Ancora con Celati, ha curato Storie di solitari americani (Milano, Rizzoli, 2006), dove ha tradotto racconti di Mark Twain, Jack London, Sherwood Anderson, Ring Lardner, Delmore Schwartz e Flannery O'Connor. Ha anche tradotto opere di Flann O'Brien (La miseria in bocca; Il boccale traboccante; L'ardua vita, Cronache dublinesi), James Joyce (Gente di Dublino), Ring Lardner (Tagliando i capelli), Tony Cafferky (Storie di identità), Seumas O'Kelly (La tomba del tessitore), Brian Friel (Tutto in ordine e al suo posto) e ha curato l'edizione americana di Carta canta, monologo teatrale di Raffaello Baldini (2000).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...