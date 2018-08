Lo street food a Salso

Il tour gastronomico dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti arriva a Salsomaggiore Terme!!! Questa volta portiamo lo #StreetFoodFestival in Emilia-Romagna. Dal 24 al 26 Agosto infatti i profumi del #cibodistrada di #qualità rallegreranno viale Matteotti, luogo dell’evento! A far da protagonista, oltre che al cibo tradizionale italiano e non, vi è la birra artigianale! Come ad esempio la birra belga e toccalmatto. Vi aspettiamo numerosi nei seguenti orari:

Venerdì 24 dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 25 dalle 18.00 alle 24.00

Domenica 26 dalle 11.00 alle 24.00