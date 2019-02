Loredana Bertè il 29 maggio al Teatro Regio

Dopo il successo dell’ultimo album Libertè, molto apprezzato da pubblico e critica, e del brano Cosa ti aspetti da me presentato all’Ariston, Loredana Bertè riprende il Tour, che nella prima parte ha messo a segno sold out in ogni città, e arriva a Parma con un nuovo spettacolo dove presenterà le nuove canzoni insieme al repertorio composto dai suoi più grandi successi.

L’appuntamento è per mercoledì 29 maggio 2019, alle ore 21:00, presso il Teatro Regio, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli. Il più grande successo di Loredana Bertè è stato “Non sono una signora”, scritto da Ivano Fossati nell’estate del 1982, che ha venduto oltre mezzo milione di copie e restando in classifica per 22 settimane. Nell’estate 2018 è stata assoluta protagonista grazie a NON TI DICO NO, (il brano con i Boomdabash), per settimane al vertice della classifica dei brani più trasmessi in radio e della classifica di vendita, conquistando premi come tormentone estivo (Premio Power Hits Rtl 102.5, Premio Earone per il brano più trasmesso dalle radio) e certificazioni Oro e Platino.

E continua l’ascesa di Loredana Berté: un andamento positivo inarrestabile anche per Cosa ti aspetti da me, presentato al 69° Festival di Sanremo e accolto con 3 standing ovations dal pubblico dell’Ariston, un vero record! Uno straordinario gradimento per il brano che ritroviamo subito su youtube e nelle classifiche di streaming, dato importantissimo per un’artista in scena da più di quarant’anni: è nella top 10 su spotify con oltre 1 milione e mezzo di streaming, top 3 su itunes, top 10 su apple music e ha gia’ conquistato oltre 2

milioni di views su youtube.

“Cosa ti aspetti da me” è disponibile anche in 45 giri ed è incluso (insieme a contenuti extra) in “Libertè-Sanremo Edition”, uscito l’8 febbraio per Warner Music. Non poteva esserci nome più appropriato per il disco della regina del rock, tornata negli ultimi anni più in forma che mai, con molta grinta e tanti progetti al top.

Biglietti in prevendita: sono disponibili a partire da giovedì 21 febbraio alle ore 10:00 tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci Provinciale di Parma - (Via Testi, 4 – PR) Per ulteriori informazioni: Arci Parma tel. 0521 706214 – info@arciparma.it