lotteriamo evento benefico al pam panorama

Sabato 12 e domenica 13 maggio presso il centro commerciale PAM Panorama di via Silvio Pellico prosegue la vendita dei biglietti della lotteria benefica LotteriAmo, organizzata dalla parrocchia di Palanzano e il cui ricavato servirà per ristrutturare la chiesa e l’oratorio destinato alle attività di giovani e bambini.



Numerosi – ben 65 - e importanti i premi che saranno assegnati al momento dell’estrazione – che si terrà il prossimo 26 maggio – tra i tanti uno scooter, un televisore maxi schermo Samsung, prosciutti di Parma e la maglia autografata del capitano del Parma Calcio 1913 Alessandro Lucarelli, solo per citarne alcuni.



La vendita dei biglietti – al costo di € 2,5 ciascuno - proseguirà anche domenica 13 maggio sempre al Panorama.

Ulteriori informazioni sulla pagina Fb "Parrocchia di Palanzano" e sull'evento https://www.facebook.com/events/2087831494797290/