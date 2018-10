luca compiani - segrete geometrie del caso

Il prossimo 2 novembre alle ore 18 verrà inaugurata presso la Torrefazione Gallo di Piazzale San Bartolomeo 7B a Parma la mostra “Segrete geometrie del caso” di Luca Compiani.

I lavori presentati ritraggono, all'interno di paesaggi senza tempo, carte da gioco e oggetti in cui il pittore parmigiano si è “casualmente” imbattuto.

Il prof. Giovanni Ferrari, autore della nota introduttiva, scorge nelle opere in mostra l'incoraggiamento dell'artista a prendersi il rischio di superare il divario tra noi e la “realtà altra” di cui quegli oggetti sono emissari. Tale invito è stato però colto di rado lasciando in solitudine l'artista il quale “... ci guarda e ormai più non ci riconosce”.