L'associazione UCAI Sezione di Parma è lieta di presentare: LUCE INAUGURAZIONE SABATO 13 APRILE ALLE ORE 17 presso GALLERIA S.ANDREA via Cavestro, 6 Parma DAL 13 AL 30 APRILE 2019 orari di apertura: da martedì a sabato 10-12 e 16-19; domenica 16-19; lunedì e festivi chiuso (21-22-25 aprile) L'associazione UCAI Sezione di Parma presenta anche per il 2019 la tradizionale mostra di pittura, scultura, fotografia dedicata stavolta all'ampia tematica "LUCE". I più di trenta artisti partecipanti si sono lasciati liberamente ispirare dalle varie sfumature di significato offerte dalle suggestioni di questa parola, per creare opere di ambito sacro o di attualità, tra intime visioni e realistiche raffigurazioni.