lunedi 19 festa con papà e figli/e a pianeta verde

Vi alleghiamo con preghiera di diffusione questa iniziativa organizzata da Pianeta Verde con Bruno Tommasini e Max Colangelo in occasione della festa del papà lunedì 19 dalle 16 alle 20.



Grazie





Un Pomeriggio , ma che dico, 2 ore ( non esageriamo!) con PAPA’ e con I PAPA’



LUNEDI’ 19 MARZO apriamo il Parco PIANETAVERDE solo ai papa e figli/e , con l’occasione di realizzare un piccolo gioco meccanico, un PINOCCHIO GIRA GIRA , un piccolo pezzo di MECCANICA DI BASE, semplice e complesso allo stesso tempo. Finalmente torniamo a costruirci i nostri giochi. certamente un computer per adesso, ancora lo possiamo solo usare ,ma le mani sono fatte per toccare, costruire, incontrare e dare vita !



Pianeta Verde apre ai Laboratori di costruzione giochi!



Ho chiesto all ing. BRUNO TOMMASINI Specialista e ricercatore sulle nuove tecnologie energetiche di realizzare un laboratorio sulla MECCANICA e sulla LEVA e l’occasione della FESTA del PAPA’ è venuta a fagiolo . cosa c’è di meglio !



La scelta di un oggetto pulito che si è spesso già visto e acquistato ne sottolinea la potenzialità e la semplicità come primo incontro con gli attrezzi e con gli elementi della costruzione.Come attrezzi verranno utilizzati , il traforo elettrico, carta vetro, morsa, sega a mano, filo, filo di ferro, martello, trapano a mano….



Nell’attesa o dopo avere costruito, naturalmente, potrete continuare il gioco e la scoperta con il Parco PACHI Piccola Bottega Delle Invenzioni



Costi



12 € a persona



10 € a chi ha la tessera PIANETAVERDE



10 € a chi ha la tessera ANSPI



Richiesta prenotazione. Selezione all'ingresso: solo papà accompagnati da figli/e



per informazioni:



Bruno 340-5360538



Max 329-7209008



info@pianetaverde.eu