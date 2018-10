Light Symphony: sound and light performance site-specific a cura di Quiet ensemble.

Dj set JOLLY MARE e Marvin & Guy – a cura di Postwar Cinema Club



Durante la notte di Halloween al Labirinto della Masone, nel buio della Corte Centrale, ai piedi della Piramide, deflagrerà un fulgore di neon e di fari. La Lux Perpetua abbaglierà i festanti con le sue melodie di lampade elettriche.

Artefice di questa fantasmagoria sarà il duo di artisti, Fabio di Salvo, (esperto di audio-video), e Bernardo Vercelli (light designer): il Quiet ensemble. Saranno le luci stesse a fornire la colonna sonora che accompagna la notturna e temporanea Resurrezione di morti in occasione di questa notte incantata: con l’aiuto di bobine di rame, di sensori e di amplificatori verrà captato e diffuso ad alto volume il ronzare e friggere dell’elettricità nei filamenti incandescenti della lampade. Come ognuno degli intervenuti, ogni lampada ha il suo colore e la sua voce, e tutte insieme daranno vita a una sinfonia stroboscopica che sottolinea i movimenti, l’intensificarsi e l’affievolirsi delle luci.

A partire dalla mezzanotte i partecipanti si sposteranno nella Sala Bodoni, dove ha luogo il Gran Ballo dei Vivi e dei Morti, che si protrarrà nella notte, come nel cuore di un’eternità in miniatura.

A curare le luci e le penombre della Sala è il Quiet ensemble, mentre alla consolle si alternano i dj JOLLY MARE e Marvin & Guy, fino all'arrivo delle stelle del mattino.



>> PROGRAMMA:

Ore 19.30 – Apertura serale della Corte d’Ingresso

Saranno aperti Al Bambù - Ristorante Spigaroli al Labirinto (solo su prenotazione), il bar e l’osteria (vedi sotto per il menù della serata).



Ore 22.30 – Apertura cancelli

Il pubblico potrà accedere alla Corte Centrale o passeggiare nel labirinto di bambù in attesa dello spettacolo.



Ore 23.00 – Inizio spettacolo

Inizio dello spettacolo di luci site-specific progettato da Quiet ensemble. Lo spettacolo durerà circa 30 minuti.



Ore 23.30 – Chiusura del labirinto

Il pubblico non potrà più addentrarsi tra i corridoi del labirinto di bambù, mentre la serata proseguirà negli spazi della Corte Centrale.



Ore 00.00 – Dj set

La serata si sposta nelle sale della Corte: nella Sala Bodoni i dj set di JOLLY MARE e a seguire Marvin & Guy (musica a cura di Postwar Cinema Club). La luce della sala è sempre a cura del duo Quiet ensemble. Gli allestimenti e il dj set in Sala Calvino sono a cura di L'ABC.



Ore 04.00 - Fine serata.



>> BIGLIETTI

Prevendita: 15 euro acquistabile nella sezione shop del sito del Labirinto (https://shop.francomariaricci.com/lux-perpetua.html), presso il Labirinto della Masone (Strada Masone 121, Fontanellato) e BDC (Borgo delle Colonne 28, Parma).

La sera dell’evento: 20 euro al Labirinto della Masone.