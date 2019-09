machine learning | workshop

MACHINE LEARNING



Il Machine Learning è un campo specifico della computer science che si occupa di sviluppare algoritmi che permettono ai computer di essere in grado di apprendere l’esecuzione di particolari task senza essere specificatamente programmati.



Alcuni esempi di Machine Learning sono i programmi di riconoscimento automatico di immagini, i sistemi di raccomandazione di contenuti multimediali come film o libri, e i sistemi di analisi automatica di testi utilizzati in ambito di ricerche di mercato per interpretare il sentimento che esprimono. TensorFlow è uno dei principali framework di sviluppo di applicazioni di Machine Learning ed in particolare di reti neurali artificiali, sviluppato da Google che recentemente ha pubblicato la nuova versione 2.0, estendendo le sue potenzialità e semplificando l’utilizzo.



PROGRAMMA



Corso teorico-pratico per apprendere le basi del mondo del Machine Learning e per imparare a sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale utilizzando la nuova versione di TensorFlow. Il corso comprenderà una parte pratica di sviluppo di codice di reti neurali artificiali in TensorFlow 2.0.



✔ Introduzione al machine learning: cos'è il machine learning, cosa sono i dataset, introduzione alle reti neurali, loss function, il processo di apprendimento (gradient descent ed ottimizzazione).

✔ Introduzione a TensorFlow 2.0 e TensorFlow Datasets (tfds): ottenere e processare un dataset in Python e TensorFlow, realizzare un classificatore con una rete fully connected.

✔ Introduzione alle reti neurali convoluzionali (CNN): operazione di convoluzione, convoluzione tra volumi, implementazione di un classificatore di immagini

✔ Reti neurali per classificazione e localizzazione: introduzione ed implementazione in TensorFlow 2.0.



OBIETTIVI



I partecipanti impareranno le basi teoriche del Machine Learning e faranno pratica sul nuovo framework TensorFlow 2.0. Al termine del corso avranno mosso i primi passi nello sviluppo di reti neurali artificiali in TensorFlow 2.0 e avranno la base teorica per poter approfondire gli argomenti più avanzati di Machine Learning e Intelligenza Artificiale.



DURATA



8 ore



REQUISITI



Possesso di un PC portatile e basi di programmazione in Python. Il corso è rivolto a persone che già hanno pratica di programmazione ma che vogliono avvicinarsi al mondo del Machine Learning e a TensorFlow 2.0.



QUANDO & DOVE



Sabato 28 settembre



Sabato 5 ottobre 2019



Dalle 14.30 alle 18.30



FabLab Parma | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma





DOCENTE



Paolo Galeone, da sempre appassionato di informatica, ha conseguito nel 2016 il titolo di dottore magistrale in Ingegneria Informatica all'università di Bologna con una tesi sulla classificazione e localizzazione di oggetti in immagini usando reti neurali convoluzionali. Nel 2019 Google ha riconosciuto le sue capacità premiandolo con il titolo di Google Developer Expert (GDE) in Machine Learning. Come GDE condivide la sua passione per il Machine Learning e la libreria software TensorFlow scrivendone sul suo blog, parlandone alle conferenze e contribuendo a progetti Open Source. Attualmente dirige il laboratorio di machine learning & computer vision presso ZURU Tech Italy e ha un blog (https://pgaleone.eu/) dove scrive su Tensorflow, Computer Vision e il sistema operativo Linux. È un grande sostenitore di software Open Source, e i suoi progetti si trovano sul suo profilo Github: https://github.com/galeone.



CO-ORGANIZZATORI



Data Science and Artificial Intelligence in Parma: community attiva dal 2017 a Parma che si prefigge di supportare la crescita e la condivisione sui temi di Data Science, Machine Learning e Artificial Intelligence.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE



Standard: € 120,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



Ridotta*: € 100,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



(*studenti, under 35, disoccupati, makers e coworkers di Officine On/Off)







INFO E ISCRIZIONI



Il corso è aperto a un massimo di 15 partecipanti.



Iscrizioni entro lunedì 20 settembre 2019.



A questo link la Scheda di Iscrizione e i dati per effettuare il bonifico bancario: http://bit.ly/2LIsgaB



La partecipazione al corso si considererà confermata una volta compilata la Scheda di Iscrizione Online, con allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione via bonifico bancario e copia di documento d'identità (ed eventuale documento richiesto per la Tariffa Ridotta).



N.B. L'Associazione On/Off eroga servizi ai propri soci e rilascia una ricevuta generica con possibilità di intestazione. Nel caso si necessiti di fattura, prima di effettuare il pagamento è necessario inviare una richiesta specifica via mail a corsi@officineonoff.com, indicando i dati necessari per la fatturazione elettronica (Ragione Sociale, indirizzo, C.F., Partita IVA, codice destinatario o PEC). In quest'ultimo caso, al costo indicato si applicherà l'IVA al 22%.



CONTATTI



e-mail: corsi@officineonoff.com



telefono: 0521. 270841

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...