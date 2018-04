Madman, back home live tour a parma

Un percorso travolgente quello di Madman nell'hip hop: un successo che lo sta portando in giro per l'Italia con il suo Back Home Live Tour. Suonerà al Campus Industry Music di Parma in Largo Simonini sabato 21 aprile, apertura porte alle 20:30, inizio live alle 22:30. A seguire, aftershow con il dj set di Paolo Baldes (resident alla Baia Imperiale). Apertura prevendite lunedì 12 febbraio alle ore 12:00 online e nei punti vendita Ciao Tickets e Ticket One a 17 euro più diritti di prevendita.

“Back Home”, il nuovo album di Madman, appena uscito in tutti i negozi e annunciato dal primo singolo “Centro”, dove canta con Coez, vede anche la collaborazione con il collega di lungo corso Gemitaiz nel brano “Hollywood” e con Priestess per “Extraterrestri”. Il tour segue la serie di instore di febbraio in cui l’artista ha portato il nuovo lavoro su e giù per l’Italia per presentarlo, sempre acclamato da grande pubblico.