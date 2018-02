Mamma Mia! - Il Musical

E’ forse la più celebre commedia musicale degli anni 2000, questa volta realizzata da una produzione tutta italiana con un cast di attori amatissimi dal grande pubblico e già affermati anche nel Musical: Luca Ward (My Fair Lady, Tutti Insieme Appassionatamente), Paolo Conticini (Vacanze Romane), Sergio Muniz (The Full Monty), Sabrina Marciano (Tutti insieme appassionatamente, Billy Elliot), Laura di Mauro (A chorus line; Vacanze Romane), Elisabetta Tulli (Billie Elliot, Georgie il musical), Eleonora Facchini (Cercasi Violetta; West Side Story) e Jacopo Sarno (High School Musical, The Full Monty) .

Una produzione nuovissima con oltre 30 artisti e l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, al momento il recordman del musical italiano con oltre 20 titoli all’attivo!

In questa produzione di Peeparrow Entertainment tutto è ideato in maniera originale, dalla regia di Massimo Romeo Piparo alle coreografie di Roberto Croce, le scene di Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, il suono di Alfonso Barbiero e Stefano Gorini, le luci di Daniele Ceprani.

Il pubblico sarà travolto dalle canzoni intramontabili degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, Money Money Money, The winner takes it all e Super Trouper, per citarne solo alcuni: un totale di 24 brani che, proprio per volere degli autori, sono stati tradotti in italiano e, al pari dei dialoghi, curati direttamente dal regista (Piparo ha già adattato in italiano altri successi come Billy Elliot, Evita, Tutti Insieme Appassionatamente, Sette Spose per Sette Fratelli, My Fair Lady, The Full Monty,Hairspray, La Cage aux Folles-Il Vizietto, Cenerentola, Alta Società).

Rispetto alla versione ufficiale, il Musical ideato da Piparo (già artefice di eccezionali successi nazionali e internazionali come Jesus Christ Superstar-European tour, con il Gesù del film Ted Neeley; Billy Elliot con le musiche di Elton John; Evita con Malika Ayane; Il Marchese del Grillo con Enrico Montesano) preferisce allo stile ‘minimal’ inglese una messa in scena più ricca e spettacolare.

Grandi sorprese arrivano dalla nuova ambientazione che lascerà a bocca aperta gli spettatori grazie a un pontile sospeso su acqua di mare con una barca ormeggiata e un vero bagnasciuga con scogli!

A rendere tutto più reale: circa 9 mila litri di acqua, pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature bianche e blu, e l’immancabile buganvillea fucsia che spicca sul bianco delle case, per sentirsi davvero immersi nell’atmosfera tipica dell’isola greca.

Il tour estivo si preannuncia bollente e prevede date nei migliori festival teatrali italiani e in location spettacolari. Seguirà il tour nazionale che girerà i teatri di tutta Italia anche nel 2018.

“Mamma Mia! è un musical che si sogna tutta la vita, soprattutto per chi come me è cresciuto sulle note degli Abba”, spiega Massimo Romeo Piparo, aggiungendo che “sarà lo spettacolo dell’estate e quello che anche quest’inverno ci farà sentire al mare” e che inoltre “farà scoprire una storia super femminista in cui le donne sono le protagoniste assolute. Una favola romantica in cui a vincere è l’Amore con la maiuscola”.

Al termine dello spettacolo, un gran finale tutto da ballare in cui protagonista è il pubblico che può scatenarsi con la versione ‘disco’ della colonna sonora del musical.