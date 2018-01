'mappe. viaggi di carta ai confini del silenzio' paolo rumiz

Lectio-magistralis con lo scrittore e giornalista, camminatore e viaggiatore, protagonista e narratore di numerosissimi viaggi sostenibili, a piedi o in bicicletta alla scoperta di percorsi inediti, luoghi suggestivi e storie nascoste, nella nostra penisola e non solo, che hanno trovato spazio in racconti, reportage, libri e diari, come quello su 'La Repubblica'.



Paolo Rumiz è scrittore e giornalista triestino, inviato speciale del 'Piccolo' di Trieste ed editorialista de 'La Repubblica'.

Dal 1986 segue gli eventi dell’area balcanico-danubiana, nel 2001 invece, prima da Islamabad e poi da Kabul, l'attacco statunitense all'Afghanistan. Vince il premio Hemingway nel 1993 per i suoi servizi dalla Bosnia e il premio Max David nel 1994 come migliore inviato italiano dell’anno.

Molti dei suoi reportage narrano i viaggi compiuti, sia per lavoro che per diletto, attraverso l'Italia e l'Europa. L’ultimo suo libro è 'La Regina del silenzio' (2017). Ha pubblicato, tra l’altro, 'Danubio. Storie di una nuova Europa' (1990), 'Gerusalemme perduta' (2005), 'La leggenda dei monti naviganti' (2007), 'Annibale. Un viaggio' (2008), 'L'italia in seconda classe', con i disegni di Altan, 'Trans Europa Express' (2012).



Lo spettacolo si inserisce all’interno di Teatro nel Taro, un progetto del Comune di Medesano (Pr) e dell'Associazione Ottotipi Spaccio D'Arte.



