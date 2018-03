Hai già fatto progetti per l’estate? Ti sei appena diplomato/a e non sai ancora bene che percorso intraprendere? Desideri un’esperienza che non si può comprare, che risvegli il tuo spirito di iniziativa, adattamento e condivisione?



Anche quest’anno l’Informagiovani del Comune di Parma, in collaborazione con Forum Solidarietà, Ibo Italia – sez. di Parma e CoPESC – Coordinamento provinciale enti servizio civile ospita MAPPIAMOCI 2018, una rassegna dedicata ai ragazzi e ai giovani dai 14 ai 29 anni per presentare i campi di volontariato estivo in città, in Italia e all’Estero, i progetti di Servizio Civile e quelli legati alla YoungERcard.



La partecipazione agli incontri è gratuita, è gradita l’iscrizione attraverso la compilazione del form on line per ciascun appuntamento.



PROGRAMMA



SABATO 7 APRILE

15.30-17.30 INFORMAGIOVANI – Via Melloni, 1/b

MAPPIAMOCI NEL MONDO (Campi internazionali estivi per minorenni e maggiorenni)



12/13/14/17 APRILE

09.00-18.00 OPEN DAY UNIVERSITÀ – Via Università, 12

Informazioni sul Servizio Civile presso lo stand Informagiovani



GIOVEDÌ 19 APRILE 16.30-18.30

SPAZIO GIOVANI IN BIBLIOTECA CIVICA – Vicolo Santa Maria, 5

(SERVIZIO) CIVILE ANCH’IO: CONOSCERE, SCEGLIERE, AGIRE (In collaborazione con le volontarie del Servizio Civile)



VENERDÌ 20 APRILE 14.30-16.30

CENTRO GIOVANI EX FEDERALE – Via XXIV Maggio, 15

MAPPIAMOCI A PARMA E PROVINCIA (Campi di volontariato estivo per minorenni e progetti Youngercard per l’estate)

(Merenda preparata dal bar dell’Ex Federale)



SABATO 21 APRILE 15.00-17.00

OFFICINE ON OFF – Via Naviglio Alto, 4/1

DIVENTA CAMP LEADER DI UN GRUPPO DI VOLONTARI INTERNAZIONALI IN ITALIA

Presentazione percorso formativo per Camp Leader a cura di IBO ITALIA, sezione di Parma



MAGGIO E GIUGNO



TUTTO QUELLO CHE AVRESTE SEMPRE VOLUTO SAPERE SUL SERVIZIO CIVILE…E NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE



GIOVEDÌ 24 MAGGIO 15.00-19.00

INFORMAGIOVANI – Via Melloni, 1/b

SERVIZIO CIVILE: ASPETTATIVE E INTERESSI



MARTEDÌ 7 GIUGNO

15.00-19.00 INFORMAGIOVANI – Via Melloni, 1/b

SERVE AIUTO? ORIENTARSI NELLA RICERCA DEL PROGETTO E NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA