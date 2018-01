Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Martin Luther King Day I have a dream: 1968 – 2018 Conferenza a 50 anni dalla morte di Martin Luther King Martedì 16 gennaio 2018 alle ore 17.30 si svolgerà nei locali della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi in Vicolo delle Asse 5, il Martin Luther King Day in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte di Martin Luther King. La conferenza è realizzata dalla Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi del Comune di Parma in collaborazione con l'Ambasciata USA di Roma ed il Consolato Generale Americano di Milano ed intende ricordare la figura di Martin Luther King Jr a 50 anni dalla tragica scomparsa. L'incontro, ad ingresso libero, prevede gli interventi di Kim Natoli, public Affairs Officer presso il Consolato Generale Americano di Milano, e di Giancarlo Anello, docente del Dipartimento Umanistico, Sociale e delle Imprese Culturali dell'Università degli Studi di Parma che dialogheranno sul tema “Martin Luther King, Jr. e il Movimento per i diritti civili”. Con questa conferenza la biblioteca Internazionale Ilaria Alpi intende proporre alla città un'occasione di confronto sulle grandi e sempre più urgenti tematiche dei diritti civili, delle discriminazioni razziali e dell'integrazione attraverso il ricordo della figura di Martin Luther King che ha dedicato tutta la sua vita a questa battaglia e al quale venne conferito nel 1964 il Premio Nobel per la pace “per aver fermamente e continuamente sostenuto il principio della nonviolenza nella lotta razziale nel suo paese”. Per celebrare il Martin Luther King day, la Biblioteca Internazionale propone inoltre, sempre martedì 16 gennaio 2018, un'occasione di riflessione dedicata interamente alle scuole in lingua inglese. Infine Venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 17.30 anche la rassegna Reading Movies sarà dedicata al reverendo americano con delle proposte di lettura e la proiezione di un film in inglese con sottotitoli in italiano dedicato a Martin Luther King. Il 15 gennaio del 1929 nasceva ad Atlanta Martin Luther King Jr., futuro pastore protestante e leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Il suo celebre discorso durante la marcia di protesta su Washington il 28 agosto 1963, passato alla storia per la frase “I have a dream...”, ha ispirato generazioni di americani e ancora oggi King rimane un baluardo della lotta non violenta per un mondo di uguaglianza, di giustizia e di pace. Dal 1983 è stato istituito il Martin Luther King Day, giorno di festa nazionale per commemorare questo grande protagonista della Storia americana in occasione del suo compleanno. L'ingresso è libero Per informazioni: Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi v.lo delle Asse, 5 – 43121 Parma Tel. 0521.031984/983 bibliotecainternazionale@comune.parma.it www.biblioteche.comune.parma.it