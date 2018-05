Tutti a Teatro 2018-2019....MASSIMO RANIERI

Grandi sorprese sono in serbo per il pubblico di “Tutti a Teatro”!

La rassegna “Tutti a Teatro” è già pronta per annunciare in anteprima due degli spettacoli che, insieme ad altri, andranno poi a comporre il calendario della quinta e nuovissima edizione di “Tutti a Teatro 2018-2019”.

La rassegna “Tutti a Teatro”, con la direzione artistica di Marcello Fava, è realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli, che da ormai trent’anni opera nella realizzazione di molti dei più importanti eventi culturali a Parma, e il contributo organizzativo di Arci Parma.

Negli anni, la qualità e la portata della proposta artistica, unite alla scelta di una venue di grande prestigio come il Teatro Regio di Parma, hanno permesso che l’iniziativa corrispondesse alle aspettative di un vasto pubblico, ma soprattutto contribuisse a rafforzare l’appeal del territorio, la sua notorietà e l'immagine nazionale, rendendo la cultura musicale e teatrale sempre più diffusa e differenziata, aperta a tutti.

E questo pubblico ha davvero risposto! come testimoniano più di 29.000 spettatori che, a partire dalla prima edizione del 2014, hanno assistito e applaudito agli spettacoli della rassegna, registrando il tutto esaurito.

Proprio per rendere omaggio alla sua giovane storia e al suo pubblico, quest’anno “Tutti a Teatro 2018-2019” a gran richiesta decide di presentare in anteprima due spettacoli di grande successo che hanno impreziosito le passate edizioni:

Martedì 27 novembre 2018 l’amatissimo cantante, attore e interprete MASSIMO RANIERI calcherà nuovamente il palcoscenico del Teatro Regio di Parma con la nuova versione del concerto “Sogno e son desto 400”

I biglietti in prevendita per gli spettacoli di “Massimo Ranieri” e “Mamma Mia” sono disponibili a partire da martedì 8 maggio – dalle ore 10,00 - presso l’Arci Provinciale di Parma (Via Testi, 4 – PR) e tramite il circuito Ticketone.

Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel. 0521-706214