masterclass champagne bruno paillard a cura di roberto gardini

“Un grande champagne secondo BRUNO PAILLARD è prima di tutto un vino di assemblaggio: anzitutto dei cru, delle uve, ma anche dei millesimi…sempre con questa volontà di cogliere la quintessenza della finezza e dell’eleganza che può offrire la Champagne quando è servita amorevolmente.

Questo stile molto personale è l’unione dell’eleganza e della complessità: si traduce in un’effervescenza leggera e cremosa, una purezza straordinaria, una mineralità autentica e una vinosità setosa.

L’effervescenza deve essere presente, ma non aggressiva. La grana delle bollicine è molto fine, quasi microscopica. Questa apporta al naso del degustatore gli aromi del vino e al suo palato una consistenza vellutata, quasi cremosa.

Il colore dei vini deve essere assolutamente naturale. È brillante: oro verde per i blanc de blancs, dorato per la Première Cuvée, oro ramato – petalo di rose antiche – per il Rosé. Sarà più profondo per i millesimati, quasi ambrato dopo qualche decennio.

Gli aromi devono essere molto puri: sfumature di agrumi – mandorle per gli chardonnay, piccoli frutti rossi per i pinot noir, frutti esotici per i meunier: l’utilizzo esclusivo della prima spremitura (i primi 50 cl di succo di ciascun kg di uva) permette di estrarre gli aromi più naturali.

La freschezza deve essere percettibile senza essere dominante. Essa si avvale dell’acidità del vino e ciononostante il vino non risulta acido. Il «dosaggio» in zucchero è ridotto al minimo. Risultato: una freschezza straordinaria e autentica.

La complessità è l’opposto della pesantezza: essa è l’alleato dell’eleganza contrariamente a quello che si pensa a volte. Si esprime con la purezza nell’equilibrio e nella profondità dei vini. La complessità prospera con l’età”.



Protagonisti dell'incontro cinque piccoli capolavori, cinque méthode champenoise raccontati da un Maestro della degustazione : il Prof. Roberto Gardini. Esperto di vini francesi, vincitore in concorsi nazionali e internazionali di sommellerie, wine consultant e docente in scuole e università.



Gli Champagne in degustazione :



- Blanc De Blancs Extra brut Grand Cru S.A.

- Brut Rose’ premier cuvee’ S.A.

- Brut Millesime Assemblage 2008

- Brut Cuveé 72 S.A.

- Blanc de Blancs 2006 con degorgement 2015





AL TERMINE DELLA SERATA VERRA' SERVITO UN ACCOMPAGNAMENTO CULINARIO.



Modalità di pagamento :



- Acquisto online : https://goo.gl/itQDK4



- A mezzo bonifico bancario intestato a :

Associazione Culturale Arte&Vino

Iban IT07Y0533636340000046692751

Causale : Champagne Bruno Paillard - 26/10/2018

(Nel caso venga utilizzata questa modalità di pagamento, pregasi inviare prima dell'acquisto una mail di conferma disponibilità posti a : segreteria.artevino@gmail.com).



Dettagli : SI PREGA DI PORTARE UN SET DI CALICI PER LA DEGUSTAZIONE. E' POSSIBILE IL NOLEGGIO IN LOCO A € 5.



Info : Arte&Vino Associazione Culturale : segreteria.artevino@gmail.com

Cell. 392/755.92.06