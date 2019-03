«“Màt” Sicuri l’ultimo Diogene» in replica sabato e domenica

Andrà in replica sabato 30 e domenica 31 marzo alle ore 17, al Cinema Astra di Parma, con la presenza degli autori, il film documentario «“Màt” Sicuri l’ultimo Diogene» dopo aver registrato il tutto esaurito (360 biglietti staccati) alla prima visione la sera di giovedì 28 marzo 2019.

La proiezione è stata vissuta con palpabile emozione dalla platea, che ha “riscoperto” la figura di Enzo “Màt” Sicuri nel racconto che ha mescolato interviste e fiction, scritto, diretto e prodotto dai giornalisti Francesco Dradi, Fabrizio Marcheselli e Antonio Cavaciuti.

È seguito un talk-show con gli autori, condotto dal critico cinematografico Filiberto Molossi, e con l’intervento dell’attore Alvaro Evangelisti (Sicuri, nel film) e il popolare conduttore radiofonico Mauro Coruzzi (voce narrante di alcuni aneddoti), mentre Alessandro Haber ha mandato un video-saluto. La serata si è conclusa con la proiezione di altre testimonianze in ricordo del clochard-filosofo.

Il Dvd del film, con i contenuti speciali, è in vendita online (www.matsicuri.it) e nelle principali librerie cittadine (Fiaccadori, Mondadori all’Euro Torri, La Feltrinelli in via Farini e Feltrinelli Village, Diari di Bordo, Palatina-Capacchi e Chourmo).

Il film documentario sul popolare clochard Enzo Sicuri (1907-1988) ha preso forma in 12 intensi mesi, con l’audio inedito dell’unica intervista concessa da lui (negli anni ’80 agli Iraia), foto originali, documenti rari e le testimonianze di chi lo conobbe e frequentò, un evocativo trait d’union tra la Parma di una volta e quella contemporanea, dal grande giornalista Giorgio Torelli ai titolari di storici negozi del centro.