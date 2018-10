Gallery

Sabato 13 ottobre alle ore 21 Tornano i Match d'improvvisazione teatrale al teatro Ennio Magliani di Corcagnano (PR).Il Match di apertura vedrà la squadra di Parma affrontare la compagine Bolognese Il Match è una partita/spettacolo tra due squadre di attori, in cui vengono esaltate creatività, fantasia e prontezza di spirito. Gli artisti in scena sono allo stesso tempo attori/autori/registi e il pubblico assiste ogni volta ad uno spettacolo completamente diverso e ovviamente irripetibile. Gli attori-giocatori costruiscono personaggi e situazioni su temi estratti a sorte da un inflessibile arbitro, che ha anche il fondamentale ruolo di fischiare i falli teatrali. Il pubblico è in fondo il vero protagonista dello spettacolo: suggerisce i temi all’ arbitro, vota dopo ogni improvvisazione per l’una o l’altra squadra determinando l’andamento dello spettacolo.ecco tutta la rassegnaSABATO 13 OTTOBRETEST MATCH 1: Parma - BolognaSABATO 24 NOVEMBRETEST MATCH 2: Parma - BresciaSABATO 12 GENNAIOTEST MATCH 3: Parma - Trieste​SABATO 9 FEBBRAIOTEST MATCH 4: Parma - ReggioSABATO 6 APRILETEST MATCH 5: Parma - All starTeatro Ennio Magliani in via Cava di Vigatto, 61Corcagnano - Parma​inizio spettacoli ore 21prezzo biglietti: intero 8 euro - ridotto 5 euro *prezzo biglietti all star: intero 10 euro - ridotto 5 euro *​* i ridotti sono riservati agli associati improgramelot e ai bambini al di sotto dei 12