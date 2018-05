MatuSalam e Mathusalem

Mercoledì 9 maggio, alle ore 13, lo stand della Fattoria di Parma (padiglione 2, H 032) ospiterà un interessante abbinamento enogastronomico: il MatuSalam della Fattoria verrà accompagnato da un Mathusalam (bottiglia da 6 litri) di Nabucco 2013 di Monte delle Vigne. E se il MatuSalam rappresenta, ad oggi, il top dei Salami prodotti lungo la via Emilia (insaccato in budello gentile di più di un metro, il MatuSalam della Fattoria di Parma viene stagionato almeno 6 mesi e offre, fette dopo fetta, un’esperienza gustativa ed olfattiva unica); Nabucco (vinificato per la prima volta nel 1992) è, oggi, il simbolo di Monte delle Vigne. Rosso di grande struttura, si esprime con eleganza, forza e profondità. I sentori della frutta rossa della Barbera (70%) si fondono con i tannini fitti del Merlot (30%) dando vita ad un insieme unico. Un abbinamento, che gioca e scherza sulle parole, ma che risulta quanto mai azzeccato al palato, dove queste due eccellenze di Parma si sposano alla perfezione esaltando l’una le unicità dell’altra