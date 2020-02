max zanotti ★ tonic / parma

★Nuova tappa per “A un passo Tour”, titolo del nuovo album di Max Zanotti.



★Un’incredibile serata acustica con l’ex voce di Deasonika e Rezophonic, una delle più belle del panorama italiano.



★Max Zanotti presenterà il suo ultimo lavoro di dark blues acusticoanticipato dal singolo “Love Is Blind”.



★★Opening act della serata sarà il cantautore Lorenzo Del Pero★★

👇👇👇👇

https://www.youtube.com/watch?v=KlbeggAjeUk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0mNFqHqy0NPinhu5_QFqv9DWnacedLITYTm8iP73FUQ5Edg_5kqlbwlNo

------------------------------------------------------------------------------------------

Come sempre al Tonic Pub ingresso libero e buena onda!

#senonvieniseibruttissimo #maxzanottilife #cipiacelamusicalive #supportmusic #livemusic #tonicpub

.

.

.

per info:

www.facebook.com/tonicpub

via nazario sauro, 5 Parma +39 0521 508426 toniclivepub@gmail.com