Mcdonald’s punta sull’emilia romagna: il servizio Mcdelivery arriva anche a Parma

08/06/2018 – McDelivery sbarca a Parma: anche i parmigiani potranno ordinare il proprio menù McDonald’s preferito e farselo recapitare a casa grazie a Deliveroo, partner di McDonald’s per il servizio di consegna a domicilio. L’attivazione del servizio di food delivery nella città di Parma si inserisce all’interno del piano di investimenti di McDonald’s in Emilia Romagna dove l’azienda è presente con 52 ristoranti - di cui 5 a Parma e provincia - per un totale di oltre 1.600 dipendenti. La partnership tra McDonald's e Deliveroo si sta rivelando di grande successo, registrando un elevato volume di ordini e raggiungendo nuovi clienti in altre città in tutta Italia. “Quello della food delivery è un trend in continua crescita, basti pensare che solo nel 2017 sono stati 4,1 milioni gli italiani che si sono affidati ad App per ordinare cibo a domicilio*. Anche McDelivery, già presente in 19 città italiane, sta raccogliendo grande interesse e apprezzamento. Siamo sicuri che i parmigiani apprezzeranno questa nuova e comoda modalità per gustare i nostri prodotti” ha commentato Dario Baroni, Chief Marketing Officer di McDonald’s Italia. Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italy commenta così la partnership tra McDonald’s e Deliveroo: "Deliveroo e McDonald’s consegneranno a domicilio a chiunque lo desideri, ovunque si trovi, alcune tra le specialità più amate in Italia e all’estero. Per Deliveroo è un onore collaborare con un’azienda come McDonald’s da sempre molto attenta a come cambiano le esigenze dei consumatori a cui risponde con il lancio di servizi innovativi ". A Parma il servizio è disponibile in un’area dal raggio di 2 km circa da ognuno dei 3 ristoranti McDonald’s della città (Via Emilia Ovest 101/A, Via Emilio Lepido 70/A, Via Rodolfi Mansueto 4/A). Per maggiori informazioni: https://www.mcdonalds.it/mcdelivery * FONTE: analisi Coldiretti/Censis sulla ristorazione digitale nel 2017