Medea e Macbeth, miti in falsa-riga per gli esiti di stayonstage

Il 15 e 16 giugno, presso il Sala Peppino Impastato di San Polo di Torrile (piazza Sandro Pertini 4-Torrile), STAYonSTAGE, il progetto di formazione, guidato da Fabrizio Croci, presenta, con il patrocinio del Comune di Torrile, gli esiti dei laboratori propedeutico e avanzato di recitazione.

Il 15 giugno, alle ore 21, in scena sarà presentato Macbeth, l’esito del laboratorio avanzato di recitazione, in cui ambizioni, allucinazioni, sortilegi, streghe saranno alcuni dei personaggi fuori dal mondo eppure umanissimi protagonisti dell’opera Macbeth di Shakespeare.

STAYonSTAGE riprende il testo del Bardo, ma lo propone con un gioco di relazioni sceniche tra attore, personaggio e pubblico. Gli allievi-attori, infatti, vestiranno i panni degli immortali Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, Duncan e delle Streghe, ma li s-vestiranno momentaneamente per ritornare se stessi abbattendo costantemente la quarta parete.

Un Macbeth in versione ridotta, non classico, a momenti divertente, in altri sorprendente, in altri ancora intenso.

Il 16 giugno, sempre alle ore 21, sarà presentato l’esito del laboratorio propedeutico, Medea. È il mito più attraversato dagli scrittori; si contano infatti circa tremila versioni a partire dal XIII sec. a.C., ma quella nella memoria di tutti è sicuramente la Medea infanticida di Euripide, scritta per riscattare i Greci dalla colpa di aver ucciso i figli di una donna barbara, straniera.

Questa macabra versione euripidea e le successive che ad essa con più o meno aderenza si rifanno, hanno dato origine alla definizione di Sindrome di Medea fatta indossare a donne, madri, che si macchiano di un delitto spesso agli onori della cronaca.

La versione che STAYonSTAGE propone è un primo studio nato a seguito di una ricerca più vasta su questo interessante personaggio e sulle sue molteplici sfaccettature che vuol mettere in evidenza il rapporto tra il mito e le madri infanticide di oggi.



Info ✆ 329.1382191 - 339.2137982 - ✉ stayonstage.info@gmail.com

