Medioevo in tavola a Pasqua

DOMENICA 1 APRILE E LUNEDI' 2 APRILE



MEDIOEVO IN TAVOLA: Un tuffo nel passato, alla scoperta degli ingredienti, delle ricette e delle bevande che imbandivano le tavole medievali nella festa più importante dell'anno



La Pasqua è una giornata di gioia ed uno dei modi più diffusi per festeggiarla in compagnia è sempre stato una bella tavola imbandita, soprattutto durante il Medioevo. “Medioevo in Tavola” è un evento tematico che vi trasporterà in un remoto passato, con allestimenti, approfondimenti storici e curiosità, per scoprire gli ingredienti, le ricette e le bevande che imbandivano le tavole medievali nella festa più importante dell'anno.



Ai partecipanti dell'evento verranno rilasciate alcune gustose ricette medievali da provare a casa!



Prenotazione consigliata



Costo della manifestazione a persona:

Evento tematico: 5 Euro

(oppure, visita guidata del castello + evento tematico: 8 Euro)



L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:

327.3797253

castellodivarano@gmail.com

www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com



Parcheggi più vicini:

Parcheggio di fronte all'ingresso del Castello

Come arrivare:

Da Milano o da Bologna: Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.

Da Parma: Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari.