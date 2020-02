"Memorie di Libertà": il film sulla Resistenza a Parma prodotto da Spi Cgil

Sabato 8 febbraio, alle 10, nell’auditorium di Casa Bagnaresi (via Saragat 33, Parma), sarà proiettato il film documentario “Memorie di Libertà. Con ogni mezzo necessario”, sulla Resistenza a Parma e provincia, prodotto da SPI CGIL, in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea.

Soemo Alfieri (Russia), Mario Campana (Stalin), Maria Bocchi (Kitty), Luigi Rastelli (Annibale), Walter Cantoni (Gion), sono solo alcuni dei partigiani che nel film “memorie di Libertà. Con ogni mezzo necessario) raccontano la loro esperienza nella Resistenza, chi sulle montagne, chi in città a contrastare nazisti e fascisti con azioni di sabotaggio, chi come staffetta. Tutti animati dal desiderio di libertà, la parola più pronunciata in tutto il docufilm.

Dopo la sua prima affollata proiezione, nel 2018 a Palazzo del Governatore, il film ha girato alcuni centri della provincia e in occasione della Giornata della Memoria appena celebrata, è stato proposto agli studenti delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto Melloni. L’occasione di sabato 8 febbraio, è pensata per tutti quei cittadini che non hanno ancora avuto la possibilità di vedere questa straordinaria raccolta di storie e testimonianze.

Il film è nato per lasciare una traccia del lavoro fatto dallo Spi Cgil di Parma sulla memoria, con le interviste per la trasmissione “Avevamo vent'anni” dello SPI CGIL, in onda su Tv Parma. Interviste a disposizione di tutti grazie all’archivio della memoria “Luciano Filippelli”, consultabile online.

“Memorie di Libertà. Con ogni mezzo necessario” è nato da un'idea di Paolo Bertoletti, con regia di Michela Benvegnù, Enrico Gotti, Stefano Tedesco e Carlo Ugolotti; con le voci di Laura Cleri e Giancarlo Ilari, e un brano inedito di William Tedeschi e Ugo Leoni.

Alla proiezione di sabato 8 febbraio, ad ingresso gratuito, parteciperanno: Valentina Anelli, segretaria generale SPI CGIL Parma, Bruno Pizzica, segretario generale SPI CGIL Emilia-Romagna, Aldo Montermini, presidente Anpi Parma, Marco Minardi, dirett