Mercatino di antiquariato e vintage in piazza Ghiaia

Riprende dopo una brevissima pausa estiva il Mercatino di antiquariato e Vintage di Piazza Ghiaia a Parma. L’appuntamento con le curiosità d’altri tempi è fisso per tutti i martedì dell’anno dalle 9 alle 19 nel cuore della città. Nato nel 2011 è divenuto un mercatino immancabile per i cittadini ma anche tanti che arrivano da altre località, ed è stato il primo appuntamento settimanale in Italia dedicato all’antiquariato, all’oggettistica, alla moda e al design di altri tempi. Ogni martedì, dalle 9 alle 19, i migliori operatori del settore espongono oggetti della memoria e curiosità del passato, dando ampio spazio al meglio dell’antiquariato, del modernariato e del design. Al Mercatino di antiquariato e vintage troverete piccole curiosità dal passato e pezzi unici per collezionisti: mobili d’arredo, oggettistica, libri antichi, stampe, vinili, giocattoli d’epoca, abbigliamento, tessuti, e molto altro ancora.Un appuntamento da non perdere per i collezionisti, ma anche per chi fosse solo alla ricerca di un’idea regalo originale, un complemento d’arredo unico o un abito del passato per personalizzare il proprio stile.Per scoprire nel dettaglio cosa offre il Mercatino di antiquariato e vintage potete visitare la pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/FieraDelVintageECoseDiAltriTempi/

E se c'è brutto? In caso di maltempo l'evento andrà comunque in scena: Piazza Ghiaia ha una tensostruttura che permette ai visitatori di essere al riparo dal maltempo.