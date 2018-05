Un mercatino tematico per rivivere l'atmosfera del medioevo e la magia del fantasy, nella splendida corte di un autentico castello! Oggetti di artigianato, archi e scudi in legno, giocattoli, articoli in cuoio, bauletti, boccali e curiosi manufatti, ma anche prodotti gastronomici tipici, degustazioni, vini, liquori e birre artigianali... Tante bancarelle ed attività, vi attendono, Sabato 2 Giugno al Castello di Varano!



Ingresso libero

L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo



Per i più piccoli:

La Scuola di Magia più famosa del mondo è al Castello di Varano in occasione del Mercatino Fantasy & Medievale! Come novelli Harry Potter, i piccoli aspiranti maghi avranno la possibilità di partecipare alle lezioni di Incantesimi, allo smistamento delle casate, esercitazioni di Quidditch... e molto altro ancora!

(Evento organizzato a cura di Malastrana Eventi Senza Tempo)



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:

Telefono: 327 3797253

Mail: castellodivarano@gmail.com

Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com



Evento con patrocinio del Comune di Parma Città di Parma e del Comune di Varano de' Melegari

