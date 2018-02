Mercatino nel Carnevale

Il Gran Carnevale Storico della Risata e della Musica, nato nel 1881 a Busseto oggi è giunto alla sua 137° edizione e all'interno dell'edizione 2018 sarà presente, come ogni seconda domenica del mese, il Mercatino di antiquariato organizzato dall'Associazione Via King in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Busseto grazie anche a questo mercatino - che viene organizzato da più di un anno in continuità - si conferma come polo di iniziative di qualità rivolte alla cittadinanza e ai turisti. Proprio questi ultimi attraverso il Touring Club Italiano, hanno riconfermato l'assegnazione della Bandiera Arancione al comune che diede i Natali al Maestro Verdi; un'onorificenza che premia nuovamente Busseto come borgo dell'entroterra italiano da scoprire, grazie alle iniziative di tutela del territorio, di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e la qualità dell'accoglienza. Per questa occasione tutta maschera e coriandoli, in cui il centro storico sarà chiuso al traffico per permettere lo svolgimento delle sfilate dei bellissimi carri allegorici, l’ingresso sarà a pagamento. I banchi del nostro mercatino si sposteranno di location e saranno posizionati in Piazza Giuseppe Verdi. Come sempre i visitatori troveranno esposizioni con oggettistica, modernariato,antiquariato, collezionismo, orologi, abbigliamento e accessori vintage, bigiotteria, stampe, libri ed altro ancora. Inoltre il mercatino per questa edizione sarà posizionato nel vivo della manifestazione carnevalesca, proprio dove sfileranno i carri e dove vi sarà un angolo dedicato ai più piccoli con giochi gonfiabili e trucca bimbi gratuiti. Inoltre per i più grandi, in Piazza IV Novembre vi sarà anche un Luna Park dove divertirsi in compagnia! INFO Per informazioni: Bi e Bi Eventi, tel. 0521.313300 info@ilmercatodeglieventi.it www.ilmercatodeglieventi.it www.facebook.com/biebieventi www.instagram.com/biebieventi/