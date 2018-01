Mercoledì JazZU allo Zerbini. Max Ionata Trio presenta Rewind

♫ Continuano i mercoledì Jazz dello Zerbini (Zu) ♫



La Direzione Artistica JAZZU è lieta di presentarvi la prossima serata di mercoledì 17 gennaio con un grandissimo sassofonista della scena jazz contemporanea... ♫

Ladies and gentlemen...



MAX IONATA TRIO

presents: Rewind

Max Ionata Sax

Gianluca Di Ienno Hammond

Pasquale Fiore Batteria



Giunto al suo tredicesimo album, il quarto con Jando Music e via Veneto Jazz, con “rewind” .

Questo disco rappresenta un ripartire da zero, un ricominciare da sé. Un energico inizio dopo un percorso artistico intenso durante il quale Max ha sperimentato ogni tipo di formazione come leader e come special guest, sia discograficamente che sul palco, suonando nei più importanti jazz club e jazz festival al mondo e collaborando con grandi nomi internazionali.

Nel disco, oltre a due standard e ad un brano di Frits Landesbergen arrangiato da Max, sei nuove tracce che Ionata ha composto al pianoforte nell’agosto 2015 nella sua casa in Abruzzo: un momento di riflessione e relax durante il quale ha approfondito la sua ricerca

musicale partendo dalla sua grande passione per il jazz americano, in particolare per l’hard bop moderno, presente nella sua musica unitamente ad un senso melodico molto spiccato che da sempre lo contraddistingue.

Dei nove brani presenti nel disco, ben sei contengono rimandi autobiografici: “Drum” è un tributo al trombettista Marco “Tamburo” Tamburini con cui Max ha condiviso molti momenti della sua carriera; “Bob’s Mood” è ispirato a Bob Mintzer e al suo modo di comporre; “Mr G.T.” (che vede alla batteria Amedeo Ariano e Frits Landersbergen al vibrafono) è dedicato

all’amico e collega Gege’ Telesforo, che ha molto ispirato Max con il suo modo di vivere il palco e con la sua passione per il funk. “North Sea” è una ballad, interpretata con il sax soprano, che “ritrae” i paesaggi costieri osservati molte volte durante le tournée in Nord Europa; “Sunflower” nasce dall’incredibile intensità dei colori dei girasoli di Van Gogh, nel quadro che ha letteralmente scioccato Max durante la sua visita al Van Gogh Museum di

Amsterdam.

Completano quindi la track list la meravigliosa “Chovendo Na Roseira” di Antonio Carlos Jobim, la pulsante e ritmata “Amsterdam After Dark” del sassofonista americano George

Coleman e la swingante “At Vic's” di Frits Landerbergen dedicata al Grande Victor Feldman.



www.jandomusic.com

www.viavenetojazz.it

EVENTO FB --> https://www.facebook.com/events/2043124039268242/



♪ Inizio concerto ore 21.30

a seguire JAM SESSION ♪



♨ Apertura cucina ore 20 possibilità di cenare con il nuovo menù proposto dall'Osteria Salamini.



✍ Per prenotazioni scrivete un messaggio privato alla pagina



Dato i limitati posti a sedere, si darà precedenza alle prenotazioni con cena, i tavoli rimasti liberi senza cena, saranno assegnati ai primi ad averne fatto richiesta.



Contributo d'ingresso:

€ 5

€ 7 con bicchiere di vino o birra bionda media o amaro



➳ TESSERA ARCI 2018