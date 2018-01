Mercoledì JazZu allo Zerbini: OFFSET QUARTET

♫ Continuano i mercoledì Jazz dello Zerbini! ♫



La Direzione Artistica di JazZu per questa settimana ha in serbo per voi un grande quartetto:



OFFSET QUARTET

Manuel Caliumi (Alto Sax)

Marcello Abate (Chitarra)

David Paulis (Double Bass)

Federico Negri (Drums)



Il gruppo nasce nell'estate del 2016 nel contesto dei seminari di Nuoro Jazz, in cui Marcello Abate, Federico Negri e Manuel Caliumi (tutti e tre vincitori di una borsa di studio) si conoscono e decidono di formare un quartetto (assieme a David Paulis, coetaneo contrabbassista mantovano) che potesse fondere musica originale e brani del repertorio dei quintetti degli anni 60', con un' apertura verso il suono delle formazioni post hard-bop degli anni 80'.



♪ Inizio concerto ore 21.30

a seguire JAM SESSION ♪



♨ Apertura cucina ore 20 possibilità di cenare con il nuovo menù proposto dall'Osteria Salamini.



✍ Per prenotazioni scrivete un messaggio privato alla pagina



Dato i limitati posti a sedere, si darà precedenza alle prenotazioni con cena, i tavoli rimasti liberi senza cena, saranno assegnati ai primi ad averne fatto richiesta.



Contributo d'ingresso:

€ 5

€ 7 con bicchiere di vino o birra bionda media o amaro



➳ TESSERA ARCI 2017/2018 - ingresso riservato ai soci