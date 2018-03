Mercoledì JAZZU presenta: ROBERTO TARENZI DIAMOND TRIO

Siamo lieti di invitarvi al nuovo appuntamento con la rassegna

JAZZU



MERCOLEDÌ 21 MARZO 2018 siete invitati ad ascoltare tre rare gemme del jazz:



ROBERTO TARENZI DIAMOND TRIO



Roberto Tarenzi (Piano)

Nicola Muresu (Bass)

Roberto Pistolesi (Drums)



Tre musicisti innamorati dell'improvvisazione e della musica a 360 gradi rileggono alcune pagine del great american songbook ed esplorano composizioni originali, senza nessun compromesso.





Breve Bio dell'artista :

Roberto Tarenzi si innamora del pianoforte all’età di otto anni, scopre il jazz nell’adolescenza e fin dalla metà degli anni ’90, nella sua Milano, ha occasione di suonare con grandi personalita’ del jazz, come David Liebman, Max Roach, Bobby Watson, Bob Brookmeyer, David Murray, Eddie Daniels, David Raksin, Franco Cerri, Enrico Rava, Franco Ambrosetti.



Nel 2001 pubblica il suo primo album da solista, “Introducing Cues trio” e nel 2002 “Cues trio meets David Liebman – FEEL”, a cui seguono molti altri.



Negli anni successivi, Tarenzi intraprende un’intensa attivita’ concertistica tra l’Europa e New York, dove si trasferisce nel 2006.



Nello stesso anno è finalista nel prestigiosissimo “Thelonious Monk International Piano Competition”, esibendosi di fronte ad una giuria presieduta da Herbie Hancock.



Nel 2008 si trasferisce a Roma e inizia a suonare stabilmente con Stefano Di Battista e Rosario Giuliani, collaborando inoltre con Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Dario Deidda, Fabio Zeppetella, Fabrizio Bosso, Gino Paoli, Max Ionata e tutti i migliori musicisti della scena italiana.



I suoi ultimi due lavori discografici come solista sono “Involvingevolvingrevolving” uscito per Alice Records (2011) e “Other Digressions” uscito per Abeat Records (2013).



MORE INFO --> www.robertotarenzi.it





♪ Inizio concerto ore 21.30

a seguire JAM SESSION ♪



♨ Apertura cucina ore 20 possibilità di cenare con il nuovo menù proposto dall'Osteria Salamini.



✍ Per prenotazioni scrivete un messaggio privato alla pagina



Dato i limitati posti a sedere, si darà precedenza alle prenotazioni con cena, i tavoli rimasti liberi senza cena, saranno assegnati ai primi ad averne fatto richiesta.



Contributo d'ingresso:

€ 5



➳ TESSERA ARCI 2017/2018 - ingresso e comunicazione riservati ai soci