Mercoledì JazZU: ROSSANO SPORTIELLO PIANO SOLO

♬ ♬ Continuano i mercoledì di JAZZU ♬ ♬



Questa settimana vi presentiamo un maestro del pianoforte considerato uno dei migliori a livello mondiale:



ROSSANO SPORTIELLO PIANO SOLO

NEW YORK - IT



Rossano Sportiello, classe 1974, è considerato dalla critica internazionale uno dei Top Stride Piano player contemporanei a livello mondiale.

Il leggendario pianista Barry Harris - mentore e amico di Rossano - lo definisce infatti come “il miglior pianista di Stride mai sentito”.

Lo show del M°Sportiello viene descritto come “un’esperienza unica, un salto nel tempo della storia del jazz, un viaggio sonoro da ascoltare in silenzio quasi religioso e con il sorriso poichè la sua musica è eleganza, fluidità, nitidezza, swing: una sorta di Fats Waller del ventunesimo secolo".

Il suo stile pianistico è l’eredità vivente di un felice caleidoscopio di trent'anni di storia del jazz, dalle varie tendenze sviluppatesi dagli anni '30 ai primi anni '60, da Fats Waller sino a Bill Evans passando attraverso Teddy Wilson, Art Tatum, Hank Jones, Tommy Flanagan, Count Basie.

Giovanissimo fuoriclasse, Rossano esordisce subito come pianista nella gloriosa Milano Jazz Gang, una delle storiche jazz band europee.

In breve tempo diventa uno dei pianisti più richiesti sia in patria (da Paolo Tomelleri, Lino Patruno, Gianni Basso, Luciano Milanese, Franco Cerri, Gianni Coscia) che all’estero (Dan Barrett, Barry Harris, Scott Hamilton, Bucky Pizzarelli, Bob Wilber…), un talento inevitabilmente quasi costretto per meriti a doversi trasferire definitivamente nella patria del jazz, NewYork.

La città gli riserva subito alcune delle più prestigiose istituzioni in cui potersi esibire: Lincoln Center, Blue Note, Birdland, Feinstein's, Carnegie Hall giusto per citarne alcune, oltrechè apparire sia in piano solo che come guest in numerosi jazz festival degli U.S. (San Diego North Carolina, Rochester, Newport, Roswell Jazz Festival...), masterclasses in piano Jazz alla University of Toronto Jazz Studies, University of Central Florida ed il Claremont College in California.

Rossano continua a riscuotere successi alternando la sua intensa attività concertistica Americana con costanti tour in Francia, Germania, UK, Italia, Giappone, South Corea, Norvegia, Spagna, Belgio, Olanda, Ungheria, Svizzera, Austria, ed ovviamente in studio con incisioni discografiche.



WEBSITE:

http://www.rossanosportiello.com

♪ Inizio concerto ore 21.30

a seguire JAM SESSION ♪



♨ Apertura cucina ore 20 possibilità di cenare con il nuovo menù proposto dall'Osteria Salamini.



✍ Per prenotazioni scrivete un messaggio privato alla pagina



Dato i limitati posti a sedere, si darà precedenza alle prenotazioni con cena, i tavoli rimasti liberi senza cena, saranno assegnati ai primi ad averne fatto richiesta.



Contributo d'ingresso:

€ 5