mettersi in proprio: il mestiere del giovane imprenditore, tra sogni e incertezze

Venerdì 23 febbraio, dalle 17.00 alle 19.00 Informagiovani ospiterà un talk, gratuito e aperto a tutti, rivolto a giovani imprenditori o aspiranti tali per presentare e raccontare cosa voglia dire mettersi in proprio oggi, in un’epoca in cui tanto è già stato detto e fatto. Ragazzi che si sono prima di tutto messi in gioco e che hanno saputo trasformare i loro sogni in realtà e imprese, partendo da un’idea, facendosi guidare dalla voglia di fare, seguendo i sogni, affrontando le incertezze e strizzando naturalmente l’occhio al futuro. Le opportunità ci sono, basta saperle cogliere e avere voglia di fare.



L’incontro sarà introdotto da Alain Marenghi responsabile di Aster area S3 (https://www.aster.it/AREA-S3) che presenterà brevemente i servizi di Aster e modererà poi gli interventi di:

- Andrea Tommei, fondatore di Mugstudio srl (https://www.mugstudio.it/)

- Marco Pesci, fondatore Difly (https://www.facebook.com/diflysrl/)

- Guillermo Hernandez, fondatore di Paguro Jeans (http://www.pagurojeans.it/pagurojeans/i-jeans/)



Un talk pensato per raccontare e, perché no, per essere lo spunto per tanti altri come Andrea, Marco e Guillermo.