mettersi in proprio: il mestiere del giovane imprenditore, tra sogni e incertezze.

Un talk, gratuito e aperto a tutti, rivolto a giovani imprenditori o aspiranti tali per presentare e raccontare cosa voglia dire mettersi in proprio oggi, in un’epoca in cui tanto è già stato detto e fatto.



Giovedì 10 maggio 2018 ore 18,00 - Informagiovani Parma, via Melloni 1/b



Ragazzi che si sono prima di tutto messi in gioco e che hanno saputo trasformare i loro sogni in realtà e in imprese, partendo da un’idea, facendosi guidare dalla voglia di fare, seguendo i sogni e affrontando le incertezze e strizzando naturalmente l’occhio al futuro.



Le opportunità ci sono, basta saperle cogliere e avere voglia di fare.



L’incontro sarà introdotto da Alain Marenghi responsabile di Aster area S3 che presenterà brevemente i servizi di Aster e modererà poi gli interventi di:



Andrea Tommei, fondatore di Mugstudio srl

Marco Pesci, fondatore Difly

Guillermo Hernandez, fondatore di Paguro Jeans

Un talk pensato per raccontare le loro storie e, perché no, per essere lo spunto per tanti altri come Andrea, Marco e Guillermo.