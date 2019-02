mix contest italy tour - parma

I 10 migliori bartender dell'Emilia Romagna sono pronti a darsi battaglia a colpi di cocktail, e la giuria sarete voi!



L'appuntamento con il Mix Contest Italy Tour, la cocktail battle più famosa d'Italia, sarà martedì 19 febbraio 2019 all'NH Hotel Parma a partire dalle ore 19:30.



L'evento è al tempo stesso una degustazione e una vera e propria gara tra i 10 bartender, che realizzeranno due cocktail ciascuno che verranno giudicati dal pubblico e anche da una giuria tecnica.

La somma dei voti consegnerà alla serata il suo vincitore!



Il biglietto di ingresso per accedere alla serata comprende la degustazione di 10 cocktail, 1 per ogni cocktail bar in gara.



Chi prenoterà il suo biglietto online potrà usufruire del prezzo promozionale di € 20,00.



Il prezzo del biglietto acquistato in loco sarà invece di € 25,00.



Ecco i 10 Cocktail Bar in gara con i rispettivi bartender:



ROGER SPEAKEASY con Luca TESSER

LE MALVE con Marco CARCATELLA

TIKI BAR con Dante PEZZAROSSA

NH Hotel con Carmen AMADDIO (NH Rio Novo, Venezia)

THE CRAFTSMAR con Alberto CATALANI

JIGGER - SPIRITI E CUCINA con Mattia LOTTI

COTTON CLUB con Lorenzo MALAVASI

RESET con Marco MARDONES

RUGGINE con Davide "Davo" PATTA

I CONOSCENTI con Renato CHILI