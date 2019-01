moon river - san valentino jazz in crociera sul po

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

SAN VALENTINO JAZZ IN CROCIERA SUL PO Moon River (Cena / Concerto in Battello a lume di candela) Giovedì 14 Febbraio 2019 - ore 20:30 Motonave Stradivari (Boretto RE) Un incantevole viaggio guidato dal lento fluire del Fiume, illuminato da una romantica luna crescente ed accompagnato da romantiche note Jazz "La Luna governa il ritmo della vita .. è la custode dei segreti, dei misteri, del destino. La Luna cresce, decresce e scompare .. ma poi torna, riappare, rinasce .. sempre! Niente è per sempre, sembra dirci la luna. Tutto muta. E l’amore, uno dei sentimenti umani più potenti, è forse sempre uguale a se stesso? Non è forse il sentimento più incostante e fragile che dona emozioni fortissime per poi sottrarle improvvisamente?” La Luna, la Musica, il Fiume e il Gusto, conditi da un pizzico di Romanticismo e da briciole di Passione saranno gli ingredienti di una serata speciale che, tra luci soffuse, intimità, calore e jazz dal vivo, vi trascinerà nell’atmosfera intima e accogliente del Battello più elegante e raffinato d’Italia: la Motonave Stradivari che saprà rendere unica ed indimenticabile la serata a due più speciale dell'anno. E quindi: ottimo cibo, vini di qualità, intimità, calore, atmosfere soft e jazz dal vivo. Lo chef di bordo, Mauro, preparerà per i nostri ospiti un menu speciale dove abbinerà alla tradizione locale un pizzico di innovazione. Il Menu (cena a lume di candela – tavoli personalizzati) Aperitivo di benvenuto: Flute di prosecco con scaglie di Grana all'Aceto Balsamico • Insalatina di mare tiepida • Sformatino di verdure di stagione su fonduta di Parmigiano Reggiano • Lasagnetta di mare • Tortelli di ricotta ed erbette al burro fuso e salvia croccante • Noce di Maialino al forno con Rosti di patate • Il Dolce di San Valentino Vini: Acqua, 1 bottiglia di Vino a coppia Su richiesta, possibilità di MENU VEGERTARIANO Il menu potrebbe subire alcune variazioni Il concerto Jazz, Soul e le canzoni più romantiche della storia della musica e del Cinema! Un concerto ricco di emozione che rievoca le atmosfere del passato e coinvolge l’ascoltatore in un vero e proprio viaggio musicale ed emozionale. Un repertorio raffinato e allo stesso tempo noto e popolare con le standard songs più conosciute del panorama jazzistico internazionale e del Cinema. Prezzo a persona: Serata di San Valentino a bordo: € 70,00 (+ € 2,50 per apertura pratica) (Cena in Salone d’Onore, navigazione di circa 1 ora, concerto) Serata + speciale notte San Valentino: € 120,00 in camera standard / € 125,00 in Camera Deluxe /€ 145 in Suite (+ € 2,50 per apertura pratica) (Cena in Salone d’Onore, navigazione di circa 1 ora , concerto + pernottamento in Hotel 4 stelle + speciale colazione San Valentini servita in camera + omaggio rosa rossa in camera ) Ad esaurimento posti in Salone d'Onore, sistemazione nelle Salette limitrofe con musica in filodiffusione e sconto di € 10,00 a coppia NOTA: La navigazione è strettamente vincolata alle condizioni meteo ed idrometriche, la durata nonché la fattibilità verranno decise al momento dal capitano senza preavviso. L’evento è comunque confermato e in caso di maltempo o condizioni di navigabilità non idonee verrà realizzato a barca ferma. Info e prenotazioni 333.9043539 (Claudia) – 333.9043511 (Agnes) - info@navigazionefiumepo.it

