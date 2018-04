MORTE DI GALEAZZO CIANO al Teatro Due

MORTE DI GALEAZZO CIANO TEATRO DUE 6,7 APRILE ORE 20.30 8 APRILE ORE 16

con

Francesco Siciliano Galeazzo Ciano

Emanuele Vezzoli Zenone Benini

Nicola Nicchi Mario Pellegrinotti

Paola De Crescenzo Edda Ciano

Alice Giroldini Felicitas Beetz

Roberto Abbati Benito Mussolini

e con la voce registrata di

Massimiliano Sbarsi voce del Generale Karl Wolff

luci Luca Bronzo

musiche Goffredo Petrassi

consulenza musicale Gabriele Bonomo

regia Gianfranco Pannone

produzione Fondazione Teatro Due

un ringraziamento speciale per la collaborazione a Fondazione Campus Internazionale di Musica

Galeazzo Ciano è un “tipo” italiano che incarna molte fra le contraddizioni della storia nazionale: elegante e volgare, intelligente e opportunista, superficiale e profondo, una figura tragica nascosta dentro un frac.

Enzo Siciliano ha voluto concentrarsi sugli ultimi giorni di prigionia che Ciano ha trascorso nel carcere degli Scalzi a Verona, condannato da Mussolini stesso, ma soprattutto dai nazisti, per i fatti del 25 luglio 1943, che videro molti luogotenenti del Duce deporlo con il ben noto “Ordine del giorno Grandi”. Qualcuno ha scritto che “nella cella 27 del Carcere degli Scalzi si consuma una vicenda per la quale nessuno degli ‘attori’ era stato preparato dalla vita”.

Fulcro del testo, la tragedia del sentirsi al centro della Storia e poi, repentinamente, trovarsi a tu per tu con la morte.

Un dramma che riguarda anzitutto Galeazzo Ciano e sua moglie Edda Ciano Mussolini, una tragedia famigliare e nazionale: “Il suocero che manda a morte per alto tradimento il marito della figlia amatissima, lacerando affetti e intimità, in un selvaggio andare di parole cui non viene mai meno un senso anche alto dello stare al mondo”.

Il tragico che incontra il futile, l’impotenza che si scontra con un vitalismo ambiguamente scisso tra verità e maniera, oltre Galeazzo, avvolge tutti i protagonisti della vicenda: Edda, Frau Beetz, la spia che amò Ciano, l’amico Zenone Benini, il carceriere Pellegrinotti e lo stesso Benito Mussolini.

Nella pièce di Siciliano si trova una consapevolezza profonda celata dietro l’illusione della salvezza, affidata soprattutto alla forza, all’ostinazione e alla pietas delle due figure femminili, Edda e Frau Beetz.

Nel dramma è come se Ciano vivesse una doppia dimensione: da un lato l’uomo forte, bello, prepotente, vanesio e superficiale, dei tempi d’oro, nel pieno degli anni del consenso; dall’altro lato l’uomo indifeso, sommesso, commosso di fronte alla fine ormai prossima.

Perché questo tornare oggi a un fatto storico risalente a quasi 80 anni fa? Oltre la storia e tutto quello che rappresentò la destituzione di Mussolini, la vicenda di Galeazzo Ciano e di sua moglie Edda, con le sue 22 “stazioni”, è la tragedia del potere che si vede spogliato dei suoi privilegi e che tra illusioni, interrogativi, tormenti e l’inevitabile disfatta, deve fare i conti con la caducità della vicenda umana.