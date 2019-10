mostra retrospettiva "le forme dell'arte"

Al via il 5 ottobre con inaugurazione alle ore 18:30 nella sala Milli del Castello della Musica di Noceto (PR), la mostra retrospettiva di Isanna Trovato che ripercorrele tappe del suo percorso artistico dal 2007 ad oggi.

Quante forme può avere l’arte? In quanti modi si può coniugare la passione di

una vita? Le opere esposte a Noceto aiutano lo spettatore a calarsi nei diversi contesti artistici vissuti e coltivati dall’artista. Ampio spazio sarà dedicato ai numerosi paesaggi, dalla Puglia alle Dolomiti, passando da Parma e la sua provincia, per spingersi fino in Perù.

Con il patrocinio del Comune di Noceto, Assessorato alla Cultura

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...