Tutti i musei aperti per le festività natalizie

Per queste festività saranno tanti i parmigiani e i turisti che dedicheranno un pò di tempo alla visita dei musei e degli spazi più belli e monumentali della città. I musei saranno chiusi il giorno di Natale e il primo dell'anno ma saranno aperti gli altri giorni. Il polo museale della Pilotta con la Galleria Nazionale, all'interno della quale si possono ammirare più di 700 opere, da quelle di Benedetto Antelami a quelle di Renato Guttuso, sarà chiuso il giorno di Natale e il 1° gennaio 2018 ma sarà aperto nei seguenti orari: festivi dalle 13 alle 19, feriali dalle 8.30 alle 19. Sarà anche possibile visitare i settori chiusi della Galleria che comprendono il periodo dal '500 al '700, esclusi Correggio, Parmigianino e Leonardo, sempre visibili nelle visite con accompagnatore, che sono in programma ogni giorno alle 11 alle 16, escluso il lunedì. Il Museo Archeologico Nazionale sarà aperto negli stessi orari: festivi dalle 13 alle 19, feriali dalle 8.30 alle 19. La Camera di San Paolo e la Cella di Santa Caterina rimarranno chiuse fino al primo gennaio 2018. Chiusa anche la storica Spezzeria San GIovanni mentre la Pinacoteca Stuard è chiusa dal 14 dicembre e fino al 2 gennaio 2018 per lavori. Anche il Castello dei Burattini e il Museo Giordani Ferrari saranno chiusi il giorno di Natale e il primo dell'anno ma saranno aperti gli altri giorni: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 17, sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, per la Vigilia dalle 10.30 alle 14, il 31 dicembre dalle 10.30 alle 18.30,

Il museo dell'Opera e la Casa del Suono di piazzale San Francesco saranno chiusi il giorno della Vigilia, il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio ma saranno aperti gli altri giorno con questi orari: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18, il 26 dicembre dalle 10 alle 18. Anche la Casa natale e museo Toscanini saranno chiusi negli stessi giorni ma saranno aperti il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica dalle 10 alle 18, il 26 dicembre dalle 10 alle 18. Il Museo Glauco Lombardi sarà chiuso il giorno di Natale e il primo dell'anno ma sarà aperto il giorno della Vigilia dalle 9.30 alle 14, il 26 dicembre dalle 9.30 alle 19, il 31 dicembre dalle 9.30 alle 19. Il museo Diocesano sarà chiuso per la Vigilia e per Natale ma sarà aperto gli altri giorni dalle 10 alle 17, eccetto il martedì. Il Centro Studi e Archivio della Comunicazione nell'abbazia di Valserena sarà chiuso dal giorno della Vigilia e fino a lunedì 1° gennaio: saranno aperti nei giorni successivi il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, mercoledì, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Il Duomo sarà aperto sempre dalle 8 alle 19, mentre il Battistero sempre dalle 10 alle 17, il giorno di Natale dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18, la chiesa di San Giovanni Evangelista con la cupola del Correggio, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 15 alle 17.30. La Chiesa della Steccata sarà aperta dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.