Tutti i musei ad ingresso gratuito del weekend e il 25 aprile

L’ingresso ai Musei Civici di Parma è gratuito: riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma. Uno speciale programma di eventi mercoledì 25 aprile per le celebrazioni della Festa della Liberazione.

Di seguito gli appuntamenti per sabato 21, domenica 22 e mercoledì 25 aprile.

Sabato 21 aprile

Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard



ore 15.30: laboratorio Dipingo come Amedeo Bocchi

Davanti alla grande tela “Fior di loto” di Amedeo Bocchi, pittore parmigiano al quale è dedicata un’intera sala della Pinacoteca, i bambini disegneranno una loro fantasiosa versione dell’opera colorata con pastelli e acquerelli. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: Visita guidata speciale Il colore della guerra

In occasione della Festa della Liberazione, un percorso speciale dedicato ai dipinti del genere delle “battaglie”: dall'esercito a cavallo di Carlo Magno dipinto da Vittorino Edel, alle scene di battaglie del Brescianino insieme alle tele del suo allievo Spolverini, sino alle guerre d'Indipendenza del Raimondi. Non è necessaria la prenotazione.

Domenica 22 aprile



Castello dei Burattini



ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

ore 16.30: Bargnocla Cabaret

Spettacolo di burattini della Compagnia I Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard



ore 11.00: Visita guidata speciale Il colore della guerra

In occasione della Festa della Liberazione, un percorso speciale dedicato ai dipinti del genere delle “battaglie”: dall'esercito a cavallo di Carlo Magno dipinto da Vittorino Edel, alle scene di battaglie del Brescianino insieme alle tele del suo allievo Spolverini, sino alle guerre d'Indipendenza del Raimondi. Non è necessaria la prenotazione.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Mercoledì 25 aprile



Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Piazza della Steccata

ore 15.00: Il castello degli spaventi

Spettacolo di burattini della Compagnia I Ferrari



Portici del Grano

ore 16.00: Concerto del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi diretto dal Maestro Alberto Orlandi e del Coro Renata Tebaldi, diretto dal Maestro Gregorio Pedrini



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Piazza Ghiaia

ore 17.30: Parma, scuole in musica - cori e orchestre animano la città

concerto del coro e dell'orchestra del progetto formato dalle dieci scuole aderenti: I.C. Giacomo Ferrari, I.C. Sanvitale - Frasalimbene, I.C. Parmigianino, I.C. Salvo d'Acquisto, I.C. Verdi, I.C. Toscanini, I.C. Albertelli - Newton, I.C. Montebello, Convitto Maria Luigia, D.D. Fratelli Bandiera, con il sostegno di Fondazione Cariparma. Direttore: Maestro Alberto Orlandi

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:



Palazzo del Governatore

Primo weekend di apertura della mostra

Il Terzo Giorno

Orari apertura mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 12.00 alle 20.00, venerdì dalle ore 12.00 alle 23.00, sabato e domenica + festivi (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno): dalle ore 10.00 alle 20.00. Lunedì e martedì chiuso.

Ingresso: intero 9 €, ridotto 6 € (under 26, over 65, invalidi, insegnanti, gruppi di minimo 10 persone) omaggio (bambini fino a 10 anni, accompagnatori di invalidi, due accompagnatori per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti)



Galleria San Ludovico – borgo del Parmigianino, 2

Dal 14 aprile al 3 giugno

Abecedario d’Artista

Apertura da mercoledì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato domenica e festività dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso libero

Sabato 21 aprile ore 18.30

Gli Scarabocchi di Maicol e Mirco presentazione del nuovo libro Gli Arcanoidi edito da Coconino Press e Fandango.

Palazzo Pigorini – strada della Repubblica, 29/a

Dal 13 aprile al 3 giugno

AZ. Arturo Zavattini Fotografo – Viaggi e Cinema, 1950-1960

Inaugurazione giovedì 12 aprile ore 18.30.

Apertura da mercoledì a domenica e festività dalle 10.30 alle 19.30. Ingresso libero

Galleria San Ludovico – borgo del Parmigianino, 2

Dal 14 aprile al 3 giugno

Abecedario d’Artista

Inaugurazione venerdì 13 aprile ore 18.00.

Apertura da mercoledì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato domenica e festività dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso libero

Crociera dell’Ospedale Vecchio – via D’Azeglio

Dal 14 aprile al 3 giugno mostre e installazioni nell’ambito di 360 – Festival della creatività contemporanea

Giovanni Frangi - Lotteria Farnese, Ernesto Morales - La forma e le Nuvole,

Barbara Nati - Alla Deriva, Francesco Diluca – Germina

Inaugurazione sabato 14 aprile ore 17.00

Apertura da venerdì a lunedì e festività dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso libero

Chiesa di San Quirino – borgo Romagnosi, 1/a

Dal 14 aprile al 3 giugno mostra nell’ambito di 360 – Festival della creatività contemporanea

Franco Fontana e Davide Coltro - Terre Piane

Inaugurazione sabato 14 aprile ore 18.00

Apertura da venerdì a lunedì e festività dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso libero



Musei Civici - Orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00