Tutti i musei gratuiti del fine settimana

L’ingresso ai Musei Civici di Parma è gratuito: riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Sabato 2 giugno

Castello dei Burattini



ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard



ore 15.30: laboratorio Formelle dipinte

Nel Monastero di San Paolo, scrigno di tanti tesori storici e artistici, sono state trovate le formelle dell'antico pavimento cinquecentesco: dopo aver osservato quelle esposte, i bambini dipingeranno la loro “mattonella” decorandola con animali e personaggi fantastici. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Domenica 3 giugno

Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Pinacoteca Stuard



ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:



Palazzo del Governatore

Il Terzo Giorno

Orari apertura mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 12.00 alle 20.00, venerdì dalle ore 12.00 alle 23.00, sabato e domenica + festivi (2 giugno): dalle ore 10.00 alle 20.00. Lunedì e martedì chiuso.

Ingresso: intero 9 €, ridotto 6 € (under 26, over 65, invalidi, insegnanti, gruppi di minimo 10 persone), omaggio (bambini fino a 10 anni, accompagnatori di invalidi, due accompagnatori per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti)



Galleria San Ludovico – borgo del Parmigianino, 2

Prorogata sino al 24 giugno

Abecedario d’Artista

Apertura da mercoledì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato domenica e festività dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso libero



Venerdì 1 giugno

ore 18.00, incontro aperto al pubblico Art Talk, di cui saranno protagonisti alcuni autori delle opere in esposizione in Galleria, introdotti e coordinati dalla curatrice Gloria Bianchino. Gli artisti si confronteranno sui temi principali dell’arte contemporanea, in particolare a proposito del rapporto con la critica e con il pubblico, dell’evoluzione dei linguaggi di comunicazione e del rapporto con il sociale e il quotidiano.

ore 20.00 inaugurazione della mostra temporanea del collettivo “L’ABC” che raccoglie più di venti giovani artisti parmigiani, e accompagnata da una proiezione di Edoardo Ambroggi. In occasione dell’inaugurazione verrà inoltre proiettato il cortometraggio Pacincia di Alessandro Luisi e Filippo Raineri.

Domenica 3 giugno

ore 18.30 Clessidra, atto performativo realizzato grazie alla connessione fra diverse arti: la danza di Spazio84 di Sonia Bianchi e Francesca Merusi; la fotografia di Pietro Bandini, l’installazione di Mauro Casappa e le videoproiezioni di Fatcat.

eventi a ingresso libero

Palazzo Pigorini – strada della Repubblica, 29/a



Ultimo weekend di apertura della mostra

AZ. Arturo Zavattini Fotografo – Viaggi e Cinema, 1950-1960

Apertura da mercoledì a domenica e festività dalle 10.30 alle 19.30. Ingresso libero



Crociera dell’Ospedale Vecchio – via D’Azeglio

Ultimo weekend di apertura delle esposizioni di 360 – Festival della creatività contemporanea

Giovanni Frangi - Lotteria Farnese, Ernesto Morales - La forma e le Nuvole,

Barbara Nati - Alla Deriva, Francesco Diluca – Germina

Apertura da venerdì a lunedì e festività dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso libero



Chiesa di San Quirino – borgo Romagnosi, 1/a

Ultimo weekend di apertura delle esposizioni di 360 – Festival della creatività contemporanea

Franco Fontana e Davide Coltro - Terre Piane

Apertura da venerdì a lunedì e festività dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso libero



Musei Civici - orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00